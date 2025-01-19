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حوادث

المشدد 10 سنوات لعاطل بتهمة حيازة كوكتيل مخدرات بمدينة نصر

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 10 سنوات بتهمة حيازة كوكتيل من المواد المخدرة في مدينة نصر. 

كان تلقت مباحث قسم شرطة مدينة نصر بلاغا يفيد بقيام عاطل بالاتجار في المواد المخدرة بدائرة القسم.

على الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ وتمكنت من ضبط المتهم وعثر بحوزته على 2 كيس بلاستيكى أسود اللون بداخل الأول أسطوانة محزومة بلاصق شفاف من الخارج يشتبه أن تكون لمخدر الهيروين، و2 كيس شفاف متوسط الحجم، و11 كيسا شفافا صغير الحجم بداخلها جميعا مسحوق بيج اللون يشتبه أن يكون مخدر الهيروين و5 أكياس شفافة صغيرة الحجم بداخلها جميعا بلورات بيضاء اللون يشتبه أن تكون لمخدر الآيس.


وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته المضبوطات بقصد الاتجار

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق وإحالته للمحكمة التي أصدرت حكمها. 

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محكمة جنايات القاهرة مخدر الهيروين قسم شرطة مدينة نصر النيابة العامة

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