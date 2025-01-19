السيسي يصدر 8 قرارات جمهورية مهمة

نشرت الجريدة الرسمية 8 قرارات جمهورية جديدة للرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن تخصيص الأراضي المملوكة ملكية خاصة للدولة كظهير صحراوي لبعض المحافظات، ولإقامة بعض المشروعات.

قرارات جمهورية جديدة لرئيس الجمهورية



-نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 52 مكرر (م)، الصادر في 31 ديسمبر 2024، 5 قرارات جمهورية جديدة للرئيس عبد الفتاح السيسي، منهم القرار الجمهوري رقم 625 لسنة 2024، بتخصيص مساحات مملوكة للدولة ملكية خاصة، لصالح محافظة الفيوم وبني سويف وسوهاج، لاستخدامها فـى إقامـة قـرى الظهيـر الصحراوي، وذلك نقلًا من المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العـسكرية المملوكة للقوات المسلحة بموجب قرار ى رئيس الجمهورية رقمى 233 لـسنة 2016 و17 لسنة 2023.

-والقرار الجمهوري رقم 628 لسنة 2024، بشأن تخصص مساحة 8310.81 فدان تقريبًا من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظة البحر الأحمر، لصالح هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديـدة والمتجـددة لاستخدامها فى إنشاء محطات طاقة متجددة، وفقًا للقواعد والقـوانين المعمـول بهـا فى هذا الشأن. وتحتفظ القوات المسلحة بأى مساحات مملوكة لها داخل المساحة المذكورة بالمـادة الأولى من هذا القرار.

تخصيص الأراضى المملوكة للدولة لإقامة مشروعات



-والقرار الجمهوري رقم 629 لسنة 2024، بشأن تخصص مساحة 10.86 فدان تقريبًا، من الأراضى المملوكـة للدولة ملكية خاصة ناحية مركز أبو قرقاص بمحافظة المنيا، لصالح محافظة المنيا، لاستخدامها كمنفعة عامة فـى إقامة جبانات للمسلمين والمسيحيين عليها، وفقًا للقواعد والقوانين المعمول بهـا فـى هـذا الشأن.

-وقرار رئيس الجمهورية رقم 630 لسنة 2024، بشأن تخصص قطعة أرض بمساحة 49.98 فدان تقريبًا، من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظة أسيوط، لصالح محافظة أسيوط، لاستخدامها فى إقامة مصنع تدوير المخلفات الصلبة، وفقًا للقواعد والقوانين المقررة فى هذا الشأن.

-وقرار رئيس الجمهورية رقم 633 لسنة 2024، بشأن تخصيص مساحة 8.95 فدان تقريبًا مـن الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظة الفيوم، لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية بوزارة التمـوين والتجـارة الداخلية، لاسـتخدامها فى إقامة صوامع غلال.

أراضي للسويس للمخازن وقنا للبحوث الفلكية



-كما نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 52 مكرر (ى)، الصادر في 31 ديسمبر 2024، 3 قرارات جمهورية جديدة للرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار رقم 638 لسنة 2024، بشأن تخصيص قطعتى أرض، بمساحات 2.82 فدان و3.5 فدان، من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية محافظة السويس، لصالح محافظة السويس لاستخدامهما لإقامة مخزنين لتخزين مادة كلوريد الصوديوم، ومخزن مفرقعات خاص بالبحث السيزمي.

-وقرار رئيس الجمهورية رقم 640 لسنة 2024، بشأن تخصص قطعة أرض بمساحة 18917.29 فدان تقريبًا، من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظة قنا، لصالح المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقيـة، لاسـتخدامها في إقامة صفيفة رصد الهزات الأرضية، وذلك نقلًا من الأراضي المخصصة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٤١ لسنة ٢٠١٧ المشار إليـه للهيئـة العامـة للمنطقـة الاقتصادية للمثلث الذهبي.

-وقرار رئيس الجمهورية رقم 641 لسنة 2024، بشأن تمثيل شعبة المساحة البحرية لجمهورية مصر العربية أمام المنظمة الدولية للهيدروجرافيا.





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