4 قرارات جمهورية هامة وتكليفات حاسمة من السيسي للحكومة ورسائل قوية للمصريين

الرئاسة في أسبوع

شهد الأسبوع الرئاسي عددا التوجيهات والقرارات، حيث أصدر الرئيس السيسي قرار رقم 5 لسنة 2025، بإعادة تشكيل المجلس الاستشاري لعلماء وخبراء مصر.

قرارات جمهورية هامة

والقرار الجمهوري رقم 248 لسنة 2024، بشأن الموافقة على التعديل الأول لاتفاقية "منحة المساعدة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية بشأن مبادرة تغير المناخ وتعدل الاتفاقية المساعدة بحذف عبارة "خمسة عشر مليون دولار أمريكي) 15000000 دولار أمريكى.. ويحل محلها عبارة (عشرون مليونا وخمسمائة ألف دولار أمريكى) 20.500.000 دولار أمريكي.

قرار جمهوري بشأن الموافقة على اتفاقية "إزالة الازدواج الضريبي"

وقرار رقـم 320 لسنة 2024، بشأن الموافقة على اتفاقية "إزالة الازدواج الضريبي" بالنسبة للضرائب على الدخل ومنع التهرب من الضرائب وتجنبها بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة سلطنة عمان.

والقرار الجمهوري رقم 347 لسنة 2024، بشأن الموافقة على "التعديل الثانى لاتفاق منحة المساعدة الفنية لمشروع الخط الأول لمترو الأنفاق بالقاهرة مع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية ليصبح 3٫580٫525 يورو.

الرئيس السيسي يتابع مستجدات نظام البكالوريا.

كما اجتمع الرئيس السيسي، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ومحمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وصرح المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع جاء في إطار مُتابعة الرئيس لعدد من الموضوعات والملفات التي تُشرف عليها وزارتا التعليم العالي والبحث العلمي والتربية والتعليم والتعليم الفني، حيث استعرض الوزيران التنسيق القائم بين الوزارتين فيما يتعلق بنظام البكالوريا.

وأشار السفير محمد الشناوي، المُتحدث الرسمي، إلى أن وزير التعليم العالي والبحث العلمي استعرض خلال الاجتماع الزيادة في أعداد الطلاب الملتحقين بقطاعات الذكاء الاصطناعي والرقمنة والحاسب الآلي والتكنولوجيا بالجامعات المصرية خلال العام الدراسي الجامعي ٢٠٢٥/٢٠٢٤، حيث زادت نسبة الطلاب ب٤٠% مقارنة بالعام الدراسي ٢٠٢٤/٢٠٢٣.

السيسي يوجه بضرورة إيلاء أهمية لتلك التخصصات نظرًا لاحتياج سوق العمل لها

كما استعرض الوزير أيضًا ما يتعلق بإنشاء الأكاديمية المصرية لعلوم الرياضيات لتضم الطلاب المتفوقين والنابغين. وفي هذا الإطار، وجه الرئيس بضرورة إيلاء أهمية لتلك التخصصات نظرًا لاحتياج سوق العمل لها، ولارتباطها بالتقدم التكنولوجي الذي يُعتبر قاطرة التقدم في أية دولة.

وأوضح المتحدث الرسمي أن وزير التعليم العالي والبحث العملي قد أشار إلى أنه في إطار التوجه نحو تدويل وتصدير التعليم المصري، فإنه قد تم الاتفاق على فتح أفرع لجامعات مصرية في الخارج، وذلك بالاشتراك مع القطاع الخاص، ودون تحمل الدولة لأية تكلفة، مضيفًا أنه سيتم خلال العام الدراسي ٢٠٢٦/٢٠٢٥ إدخال ١٠ جامعات أهلية جديدة لمنظومة التعليم الجامعي المصري ليصبح إجمالي عدد الجامعات الأهلية في مصر ٣٠ جامعة، ومشيرًا إلى أن إجمالي عدد الجامعات الحالي في مصر يبلغ ١١٦ جامعة (حكومية/ خاصة/ أهلية/ تكنولوجية/ أجنبية)، وتشمل ١٠٧٩ كلية.

السيسي يوجه بضرورة تجهيز أفرع الجامعات المصرية، بما في ذلك الجامعات الأهلية وفقًا للمعايير العالمية

وفي هذا السياق، وجه الرئيس بضرورة تجهيز أفرع الجامعات المصرية، بما في ذلك الجامعات الأهلية وفقًا للمعايير العالمية، وبحيث تكون كذلك جاذبة للطلاب الأجانب، مشددًا على ضرورة أن تشمل الكليات التابعة لها التخصصات العلمية والعملية المرتبطة بالتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والرقمنة والهندسة.

السيسي يوجه بمواصلة الجهود لتحويل مصر إلى مقصد جاذب للتعليم العالي المُتميز، والطلبة الوافدين من الخارج

كما تناول الاجتماع الإجراءات التنفيذية فيما يتعلق بالتنسيق والقبول بالجامعات والمعاهد للعام الدراسي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، بما في ذلك عدد الطلاب وتوزيعهم على الجامعات المختلفة، سواء كانت حكومية أو أهلية أو خاصة، بالإضافة إلى الجامعات الأجنبية والمعاهد المتوسطة والتكنولوجية، كما تمت مناقشة الجهود المبذولة لزيادة أعداد الطلاب الوافدين للدراسة بالجامعات المصرية. وقد وجه الرئيس في هذا السياق بمواصلة الجهود لتحويل مصر إلى مقصد جاذب للتعليم العالي المُتميز، والطلبة الوافدين من الخارج.

السيسي يؤكد على أهمية تركيز الجهود على تحويل مخرجات البحث العلمي إلى منتجات ذات قيمة اقتصادية

وذكر المتحدث الرسمي أن الرئيس أكد على أهمية تركيز الجهود على تحويل مخرجات البحث العلمي إلى منتجات ذات قيمة اقتصادية تساهم في دعم الاقتصاد الوطني، مع تعزيز ثقافة الابتكار وريادة الأعمال، وأهمية ربط الأبحاث العلمية بخطط التنمية واحتياجات المجتمع، مع معالجة نقص الكفاءات الأكاديمية ومنع تسربها للخارج، بما يعزز من مكانة مصر كوجهة رائدة في مجال التعليم.

السيسي يتابع جهود البنك المركزي في تهيئة البنية التحتية الرقمية

كما اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي،مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي، والفريق أحمد الشاذلي رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، واللواء أحمد العزازي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وصرح المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول الجهود المبذولة من جانب البنك المركزي في تهيئة البنية التحتية الرقمية والأطر التشريعية والرقابية المطلوبة للقطاع المالي بالدولة، بما يسهم في تحقيق طفرة في مجالات التكنولوجيا المالية والمدفوعات الرقمية، بما يتوافق مع استراتيجية الدولة المصرية للتحول الرقمي.

السيسي يؤكد على ضرورة تطوير آليات وأدوات الدولة المعنية بالشمول المالي

وأشار السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي إلى أن الاجتماع تناول في هذا الإطار جهود الدولة في تعزيز الشمول المالي.

و أكّد الرئيس خلال الاجتماع علي ضرورة تطوير آليات وأدوات الدولة المعنية بالشمول المالي، بما يضمن دمج كافة القطاعات الاقتصادية في منظومة التنمية بطريقة رقمية، وشمولها بالخدمات التي تقدمها الدولة في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي.

السيسي يوجه بضرورة مُواكبة التطورات التكنولوجية المُتسارعة فيما يتعلق بالخدمات المصرفية الرقمية

ووجه الرئيس خلال الاجتماع بضرورة مُواكبة التطورات التكنولوجية المُتسارعة فيما يتعلق بالخدمات المصرفية الرقمية، وتوفير خدمات دفع إلكترونية متطورة وآمنة للعملاء وتواكب أفضل المعايير العالمية، بما يؤدي إلى تعزيز التنمية المستدامة والتحول الرقمي وتحسن المؤشرات الاقتصادية.

رسائل الرئيس السيسي من الأكاديمية العسكرية المصرية

كما تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأكاديمية العسكرية المصرية، حيث استهل الرئيس الزيارة بمشاركة طلبة الأكاديمية العسكرية صلاة الفجر، أعقبها متابعة طابور اللياقة الصباحي للطلبة، كما ألقى الرئيس كلمة للطلبة حثهم على التفاني في التدريب وتحصيل العلم وأن يكونوا على وعي بما يدور من أحداث محلية وإقليمية ودولية.

كما أجاب الرئيس السيسي عن أسئلة الطلبة، وجاء أبرز رسائل الرئيس في هذا اللقاء:

- وضعنا برنامجا ضخما لتهيئة الدولة المصرية للانطلاق بمعايير الدولة الحديثة.

- المشاريع القومية ساهمت في خفض معدل البطالة.

- نعمل على زيادة المياه المحددة والمعالجة لمواجهة الفقر المائي.

- صندوق النقد الدولي أشاد بمسار الإصلاح الاقتصادي المصري.

- نجحنا في المرحلة الأولي لبناء قدرات للدولة للانطلاق نحو مستقبل أفضل خلال الـ10 سنوات الماضية.

- ضاعفنا عدد الجامعات في مصر خلال الـ10 سنوات.

- لدينا شركات مصرية كثيرة تعمل في مجالات متعددة وموجودة وجود في بعض الدول.

- الجهود المصرية لوقف الحرب في غزة بدأت من السابع من أكتوبر 2023.

- أحداث 2011 و2012 و2013 لها أثر وتكلفة.

- حققنا نجاحا في مجال الطاقة وتباع أنبوبة البوتجاز بأقل من نصف ثمنها.

- كان لدينا أزمة قبل عام 2014 في محطات إنتاج الكهرباء ولكن تضاعفت إنتاج الكهرباء.

- أنبوبة البوتجاز ثمنها 325 – 340 جنيها ويتم بيعها بـ 150 جنيها، وذلك بأقل من نص ثمنها..حوالي 300 مليون أنبوبة في السنة

- تكلفة تطوير قطاع النقل بلغت 2 تريليون جنيه

- الدولة المصرية فقدت 7 مليارات دولار دخل مباشر وأموال سائلة من قناة السويس خلال الـ 11 شهرا الماضية.

- الحاجة للدولار تؤثر على الأوضاع الاقتصادية.

- لدينا 9 ملايين ضيف منهم مليون ونصف مليون سوري.

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