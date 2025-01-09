3 قرارات جمهورية جديدة اليوم (مستند)

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية قرار رقم 247 لسنة 2024 بشأن الموافقة على زيادة حصة جمهورية مصر العربية في صندوق النقد الدولي بنسبة 50%.

كما أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرار رقم 250 لسنة 2024 بشأن الموافقة على التعديل الرابع لاتفاقية منحة المساعدة للحوكمة الاقتصادية الشاملة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية



كما أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرار رقم 319 لسنة 2024 بشأن الموافقة على التعديل الثامن لاتفاقية المساعدة بين حكومة جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن مبادرة التعليم العالى المصرية الأمريكية





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