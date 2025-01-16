3 قرارات جمهورية اليوم.. السيسي يوافق على تعديل اتفاقية منحة المساعدة بين مصر وأمريكا بشأن تغير المناخ.. إزالة الازدواج الضريبي مع سلطنة عمان.. ومشروع الخط الأول لمترو الأنفاق مع البنك الأوروبي

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، عددا من القرارات الجمهورية بشأن الموافقة على التعديل الأول لاتفاقية "منحة المساعدة بين مصر وأمريكا بشأن مبادرة تغير المناخ، والموافقة على اتفاقية "إزالة الازدواج الضريبي" بين مصر وعمان، الموافقة على "التعديل الثانى لاتفاق منحة المساعدة الفنية لمشروع الخط الأول لمترو الأنفاق بالقاهرة وجاءت القرارات كالتالي:.

القرار الجمهوري رقم 248 لسنة 2024، بشأن الموافقة على التعديل الأول لاتفاقية "منحة المساعدة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية بشأن مبادرة تغير المناخ وتعدل الاتفاقية المساعدة بحذف عبارة "خمسة عشر مليون دولار أمريكي) 15000000 دولار أمريكى.. ويحل محلها عبارة (عشرون مليونا وخمسمائة ألف دولار أمريكى) 20.500.000 دولار أمريكي.

قرار جمهوري بشأن الموافقة على إزالة الازدواج الضريبي مع سلطنة عمان

-وقرار رئيس الجمهورية رقـم 320 لسنة 2024، بشأن الموافقة على اتفاقية "إزالة الازدواج الضريبي" بالنسبة للضرائب على الدخل ومنع التهرب من الضرائب وتجنبها بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة سلطنة عمان.

-والقرار الجمهوري رقم 347 لسنة 2024، بشأن الموافقة على "التعديل الثانى لاتفاق منحة المساعدة الفنية لمشروع الخط الأول لمترو الأنفاق بالقاهرة مع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية ليصبح 3٫580٫525 يورو.

السيسي يشارك في أعمال القمة العاشرة للآلية الثلاثية بين مصر وقبرص واليونان

وفي سياق مختلف تصدرت مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في أعمال القمة العاشرة للآلية الثلاثية بين مصر وقبرص واليونان، نشاط الرئيس في الفترة من الأول حتى الخامس عشر من يناير الجارى فضلا عن الاجتماع الثاني للجنة الحكومية العليا المشتركة بين مصر وقبرص، واللذين عقدا بقصر الاتحادية بالقاهرة.

وقد تلا الاجتماعين عقد مؤتمر صحفي شارك فيه الرئيس وكل من الرئيس القبرصي "نيكوس خريستودوليدس" ورئيس الوزراء اليوناني "كيرياكوس متسوتاكيس" كما صدر عن القمة بيان مشترك.

وجاءت أبرز أنشطة الرئيس السيسي في الفترة من الأول حتى الخامس عشر من يناير الجارى:

- السيسي يطلع على الموقف التنفيذي للمشروعات الخاصة بوزارة النقل والصناعة

- السيسي يشارك في القمة العاشرة بين مصر وقبرص واليونان

- السيسي يشارك في احتفالات الكنيسة القبطية بعيد الميلاد المجيد

- السيسي يستقبل رئيسة البرلمان الأوروبي

- السيسي يتفقد الأكاديمية العسكرية المصرية

- السيسي يجتمع برئيس مجلس الوزراء ووزيري التعليم العالي والتربية والتعليم والتعليم الفني

- السيسي يوجه بضرورة مُواكبة التطورات التكنولوجية المُتسارعة المتعلقة بالخدمات المصرفية الرقمية.

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