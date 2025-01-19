الأحد 19 يناير 2025
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حوادث

ننشر نتائج تقرير معمل السموم لدماء بحادث دهس سيدة في مدينة نصر

حبس، فيتو
حبس، فيتو

تسلمت نيابة مدينة نصر تقرير معمل السموم لعينة من دماء سائق متهم بدهس سيدة أسفل عجلات سيارة ميكروباص أثناء عبورها الطريق بمدينة نصر. 

وتبين إيجابية العينة المأخوذة من المتهم وأنها تحتوي علي مخدر الحشيش.

مصرع سيدة أسفل عجلات سيارة ميكروباص

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغا بوقوع حادث دهس أسفر عن حالة وفاة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان.

وبالانتقال والفحص تبين أنه حال عبور (سيدة "بها عدة جروح متفرقة بالجسم" - مقيمة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول) الطريق اصطدمت بها سيارة "ميكروباص" محدثةً إصابتها التى أودت بحياتها ولاذت بالفرار.


وعقب تقنين الإجراءات تم تحديد وضبط السيارة وقائدها (سائق – مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس) وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وعلل هروبه خشية تعدى الأهالى عليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار العرض على النيابة العامة.

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نيابة مدينة نصر قسم شرطة مدينة نصر أول النيابة العامة

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