مناقشة دور التكنولوجيا في دمج ضعاف البصر بأماكن العمل بمؤتمر إقليمي 12 فبراير

تشهد القاهرة يومى 12 و13 فبراير المقبل المؤتمر السنوي الإقليمي الثاني لضعاف البصر بصيرة والذى يلقى الضوء هذا العام على مناقشة دور التكنولوجيا فى دمج وتمكين ضعاف البصر بأماكن العمل ودور التكنولوجيا فى تحسين حياة ذوي الإعاقة البصرية.

دمج المجتمع لذوى الإعاقة البصرية

يهدف المؤتمر إلى تغيير النموذج التقليدي والتوجه نحو قبول ودمج المجتمع لذوي الإعاقة البصرية، وتعزيز التوعية والمناصرة للقضايا المتعلقة بهم باستخدام التكنولوجيا.

كما يسعى المؤتمر إلى تحقيق دمج كامل لذوي الاحتياجات البصرية ليصبحوا أفرادًا مستقلين، ومنتجين في المجتمع، التأكيد على الوقاية والرعاية الطبية لذوي الإعاقة البصرية، العمل على نشر المعرفة حول التدخل المبكر، والتأهيل، وتعليم ذوي الاحتياجات البصرية، تسليط الضوء على مشاكل ذوي الاحتياجات البصرية في أماكن العمل وكيفية حلها، واستخدام التكنولوجيا الحديثة لتحسين حياة ذوي الإعاقة البصرية.

ومن المقرر أن تتناول جلسات المؤتمر عددا من الموضوعات الهامة منها: الأمراض الوراثية - التأهيل والتدخل المبكر - استخدام التكنولوجيا الحديثة - توظيف ذوي الإعاقة البصرية وذلك خلال مؤتمر بصيرة ويأتى برعاية د. خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان.

أكدت دعاء مبروك، المدير التنفيذي لبصيرة أن المؤتمر السنوي الإقليمي الثاني لضعاف البصر يهدف لتقديم حلول عملية ومبتكرة تساهم في تحسين حياة الأفراد ذوي الإعاقة البصرية في جميع جوانب الحياة، سواء في التأهيل والتعليم، العمل، أو الرعاية الصحية.

اكد د. حامد مبروك رئيس مجلس الأمناء على السعى إلى القضاء على ضعف البصر في المراحل المبكرة وإحداث تغيير جذري في المجتمع لتحقيق الإدماج الكامل للأشخاص الذين يعانون بالفعل من ضعف البصر، علاوة على منع أسباب ضعف البصر وتعزيز الإدماج الكامل للإعاقة البصرية ليصبحوا أعضاء مستقلين، ناشطين ومنتجين في المجتمع.

تقنيات تشخيص العيوب الجينية

أكد د. مصطفى الشربيني، عضو مجلس الأمناء والمستشار الطبي، على أهمية ارتباط هذا الحدث بالتطورات في تقنيات تشخيص العيوب الجينية والعلاجات المتقدمة التي بدأت في الانتشار بمختلف المراكز العالمية المتقدمة.

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