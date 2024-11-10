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أخبار مصر

جامعة سيناء تعزز منظومة التكنولوجيا المتطورة، وتصبح أول حرم جامعي غير نقدي بالكامل في مصر

جامعة سيناء، فيتو
جامعة سيناء، فيتو
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 أكدت الدكتورة جيهان فكرى رئيس جامعة سيناء، حرص مجلس أمناء الجامعة برئاسة المهندس محمود راتب، على أن تصبح الجامعة فى مصاف الجامعات العالمية من حيث تهيئة البنية التحتية والتكنولوجية للجامعة وتوفير كل التمويل اللازم لتحقيق هذا الهدف، موضحة أن الجامعة تعمل على تزويد الطلاب بإمكانية الوصول إلى التكنولوجيا المتقدمة بما يعزز تجربة التعلم لديهم فحسب، ويعدهم أيضًا لمستقبل يقوده التحول الرقمي، منذ اللحظة التي يعبر فيها الطلاب عن اهتمامهم بجامعة سيناء، يتم دمج التكنولوجيا بسلاسة في كل جانب من جوانب رحلتهم الجامعية.

 

عملية التقديم عبر الإنترنت: البدء بالراحة والكفاءة

 وأشارت الدكتورة جيهان فكري، فى بيان صحفي، إلى أنه منذ اللحظة الأولى التى يرغب الطالب فى الالتحاق بكليات جامعة سيناء يقوم فريق العمل بالجامعة بتعريف الطلاب المحتملين بنظام تقديم الطلبات عبر الإنترنت بالكامل، من خلال رفع المستندات الخاصة بها، بالإضافة إلى متابعة طلب التقديم إلكترونيا مع تقديم الدعم الفورى للطلاب، لافتة إلى أنه هذه المسألة تحقق العديد من الأهداف من بينها عدم إهدار الوقت فى عمليات التقديم وتحميل الطلاب وذويهم عناء الانتقال للتقدم فضلا عن التقليل فى استخدام الورق مما يجعلها جامعة صديقة للبيئة.

هوية الطالب: مفتاح الحرم الجامعي الآمن وغير النقدي في الجامعة

 وأكدت رئيس جامعة سيناء أنه بمجرد قبول الطلاب يتم إصدار بطاقات هوية شخصية لهم، والتي تكون بمثابة حل شامل لمختلف مرافق الحرم الجامعي، وفي عام 2016 أصبحت جامعة سيناء أول حرم جامعي غير نقدي بالكامل في مصر، مما أدى إلى الريادة في المعاملات الآمنة والمريحة للطلاب والموظفين على حد سواء، وتعمل بطاقة الهوية كمفتاح واحد يسمح للطلاب بالوصول إلى الحرم الجامعي وغرف النوم ومراكز الطباعة وقاعة الطعام - كل ذلك دون الحاجة إلى النقود. وقد ساعد هذا الابتكار جامعة سيناء على خلق بيئة آمنة وفعالة ومتقدمة تكنولوجيًا. 

 

بنية تحتية متقدمة مدعومة من شركاء التكنولوجيا الرائدين

وذكرت الدكتورة جيهان فكري أن جامعة سيناء عقدت شراكة مع رواد الصناعة مثل Microsoft وDell وVMware وCisco وAruba وVeeam، وتقدم كل من هذه الشراكات تكنولوجيا متخصصة تعزز الخبرة الأكاديمية والتشغيلية، إذ توفر Microsoft وDell أحدث حلول الحوسبة للطلاب، مما يضمن حصولهم على إمكانية الوصول إلى أدوات البرامج والأنظمة الأساسية التي تتوافق مع معايير الصناعة، كما توفر شركة VMware حلولًا افتراضية تجعل التعلم عبر الإنترنت والوصول إلى الموارد الرقمية أمرًا سلسًا، وتعمل Cisco وAruba على تحسين البنية التحتية لشبكتنا، مما يوفر اتصالًا موثوقًا وسريعًا عبر الحرم الجامعي بأكمله، فيما يدعم Veeam جهودنا في النسخ الاحتياطي واستعادة البيانات، مما يضمن تخزين البيانات الهامة بشكل آمن وسهولة الوصول إليها، وذلك لدعم الرحلة التعليمية لطلابنا وتزويدهم بأفضل الأدوات. 


تمكين الطلاب من أجل مستقبل يعتمد على التكنولوجيا

وأشارت رئيس جامعة سيناء إلى عمل الجامعة على دمج أحدث الأدوات والعمليات التكنولوجية في الحياة الأكاديمية، بما يساعد فى عملية بناء المهارات الضرورية للقوى العاملة في المستقبل، سواء من خلال تجربة الهوية غير النقدية، أو الوصول إلى البرامج المتطورة، أو الاتصال السلس بالحرم الجامعي، ينغمس طلاب جامعة سيناء في بيئة رقمية متقدمة تضعهم في الطليعة، بالإضافة إلي أنها تمكن أولياء الأمور من المتابعة الدقيقة لكل تحركات أبنائهم بما يساهم في زيادة الاطمئنان داخل الأسرة.

                                                                                                تغطيةWi-Fi على مستوى الحرم الجامعي

وأكدت  الدكتورة جيهان فكري تغطية جامعة سيناء بالكامل بشبكة Wi-Fi عالية السرعة، مما يمكّن الطلاب من الوصول إلى موارد التعلم والتواصل مع أعضاء هيئة التدريس والتعاون مع أقرانهم في أي وقت وفي أي مكان داخل الحرم الجامعي. ليضمن هذا الالتزام بالاتصال أن يظل كل ركن من أركان الحرم الجامعي لدينا بيئة تعليمية منتجة.

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