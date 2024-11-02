37 شركة مصرية تشارك بمؤتمر ويب ساميت بلشبونة بدعم من إيتيدا

تستعد الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا التابعة للاتحاد العام للغرف التجارية، وبالتعاون مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا)، للمشاركة للعام الخامس في معرض ومؤتمر ويب ساميت Web Summit والذي يعد أكبر حدث تكنولوجي في العالم، ويُعقد في لشبونة بالبرتغال، خلال الفترة من 11-14 نوفمبر الحالي.

فرصة هامة لاستعراض الابتكارات

يُعدّ هذا الحدث العالمي فرصة هامة للشركات المصرية لاستعراض ابتكاراتها والمساهمة في الحوار العالمي حول التكنولوجيا الرقمية.

ويعتبر Web Summit من الفعاليات الكبيرة عالميًا في مجال التكنولوجيا وريادة الأعمال في أوروبا ويقام منذ عام 2010 ويحضره أكثر من 100 ألف مشارك منهم 11000 على مستوى رؤساء مجالس الإدارات والمديرين التنفيذين بشركات التكنولوجيا الكبرى من 160 دولة و1200 متحدّث ويشارك أيضًا أكثر من 4000 شركة ناشئة تعمل في العديد من مجالات التكنولوجية المتقدمة.

وتأتي المشاركة المصرية في المؤتمر هذا العام،، برعاية ودعم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ممثلة في هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “إيتيدا” وبالتعاون مع الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا التابعة للاتحاد العام للغرف التجارية.

وتعدّ مشاركة مصر في "ويب ساميت" تجسيدًا فعليًا لرؤية الدولة نحو التحول الرقمي وتعزيز تواجدها التكنولوجي على الساحة الدولية، ما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي ناشئ للتكنولوجيا والابتكار.

وقد تقدم للاشتراك في الحدث 98 شركة مصرية، تم اعتماد 36 شركة منها من قِبل لجنة التحكيم لاختيار الشركات المشاركة، حيث خضعت جميعها لجلسات تقييم صارمة أمام لجنة تحكيم.

تم اختيار 24 شركة للمشاركة كعارضة، بالإضافة إلى 10 شركات للمشاركة كزائرة. كما حصلت 3 شركات على فرصة حصرية للعرض في المستوى الأعلى للمؤتمر بترشيح مباشر من إدارة "ويب ساميت".

اكد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، بأن هذا التعاون يعكس التزام مصر بتطوير اقتصادها الرقمي وتعزيز حضورها العالمي في قطاع التكنولوجيا.

أشاد بدور الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي وإيتيدا في دعم الشركات الناشئة والتكنولوجية، مشيرًا إلى أهمية هذا الحدث في بناء شراكات جديدة وتعزيز فرص الاستثمار.

اكد المهندس خليل حسن خليل، رئيس الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا،بالاتحاد العام للغرف التجارية على الجهود المستمرة لدعم الشركات المحلية وتمكينها من التوسع في الأسواق العالمية موضحا أن هذا الحضور يعدّ خطوة مهمة لتسليط الضوء على الابتكارات المصرية وتشجيع الشركات على استكشاف فرص جديدة.

اشار إلى أن الشعبة تسعى باستمرار لدعم وتشجيع الشركات المصرية الناشئة على المشاركة في الفعاليات العالمية والإقليمية، مما يساهم في تعزيز تواجدهم على الساحة الدولية ويتيح لهم فرصًا للتواصل مع رواد التكنولوجيا والمستثمرين من جميع أنحاء العالم.

تطوير القدرة على المنافسة

أكد أن هذه المشاركات تسهم في تطوير قدرات هذه الشركات على المنافسة، وتفتح أمامها أبوابًا جديدة للنمو وتوسيع أعمالها، بما يتماشى مع جهود مصر لتعزيز التحول الرقمي وبناء اقتصاد قائم على التكنولوجيا.

كما سيبرز الجناح المصري ليقدّم تصورًا عن أحدث مظاهر التقدم التكنولوجي، وسيعرض الإمكانات الجاذبة للاستثمار العالمي في هذا المجال والفرص الواعدة للشركات العالمية في مصر وما يمكن ان تقدمه الشركات المصرية للأسواق العالمية ايضا.