الأحد 19 يناير 2025
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مصر تضع اللمسات الأخيرة لاستقبال جرحى غزة.. الصحة: توفير اختبارات للكشف عن الأمراض الوبائية بمنافذ الحجر الصحي.. جاهزية المسعفين للتعامل مع أي حالات حرجة

سيارات الإسعاف علي
سيارات الإسعاف علي معبر رفح البري، فيتو

تستعد وزارة الصحة لتقديم كافة الدعم الصحي للأشقاء في قطاع غزة من خلال تجهيز المستشفيات ورفع درجة الطوارئ في مستشفيات شمال سيناء وتكثيف تواجد سيارات الإسعاف.

خطة متكاملة لاستقبال المصابين من غزة 

 

وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، وضع خطة متكاملة لاستقبال المصابين من غزة 

توفير تطعيمات لجميع الوافدين 

 

وأكد وزير الصحة توافر جميع الطعوم المقررة، ومنها تطعيم شلل الأطفال «سابين» وتطعيم شلل الأطفال «سولك» وتطعيم الحصبة، والحصبة الألماني، والنكاف لتطعيم جميع الوافدين من الأطفال 

وأشار وزير الصحة إلى توفير المستلزمات الطبية اللازمة للوقاية الشخصية من قفازات طبية، وماسكات جراحية، وتخصيص أدوات ومستلزمات خاصة بالمريض المشتبه به.

 

وأضاف وزير الصحة أن الأجهزة الطبية الخاصة بالكشف عن درجة الحرارة «عن بُعد» وقياس نسبة السكر فى الدم،  وقياس الضغط، وقياس نسبة الأكسجين، بالإضافة إلى اختبارات سريعة لبعض الأمراض ذات الأهمية الوبائية متوفرة بمنافذ الحجر الصحي.

تحرير  كارت الصحة العامة، لاستكمال المراقبة والمتابعة الصحية للوافدين في مقرات إقامتهم

 

وأوضح وزير الصحة تحرير  كارت الصحة العامة، لاستكمال المراقبة والمتابعة الصحية للوافدين في مقرات إقامتهم داخل البلاد، مؤكدا أهمية  تسجيل كافة بيانات الوافدين على قائمة البيانات الخاصة بالحجر الصحي.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن وزير الصحة أجرى جولة تفقدية بمستشفيات شمال سيناء واطمئن على خطة هيئة الإسعاف، وجهوزية سيارات الإسعاف، كما اطمئن على جاهزية المسعفين للتعامل مع أي حالات حرجة، حيث تم رفع درجة الاستعداد على طول الطرق السريعة، وتكثيف تمركزات سيارات الإسعاف على جميع الطرق والميادين.

 

ولفت «عبدالغفار» إلى أن الوزير اطلع على خطة الإحالة، حيث يتم التنسيق مع مديرية الشئون الصحية بشمال سيناء، وكذلك غرفة الأزمات الرئيسية بالوزارة لتحديد المستشفى المناسب لإخلاء الحالات داخل مستشفيات محافظة شمال سيناء أو المحافظات المجاورة.

 

و تفقد وزير الصحة غرفة الأشعة المقطعية، بمستشفى الشيخ زويد، مضيفًا أن المستشفى يضم جهاز أشعة عادية، وجهاز أشعة متحرك، وسونار، وإيكو، وجهاز أشعة عمليات، كما حرص الوزير على تفقد صيدلية المستشفى، للاطمئنان  على توافر جميع المستحضرات الدوائية.

و تفقد الوزير الامتداد الجديد لمستشفى الشيخ زويد، لافتًا إلى أن الوزير اطمئن على كفاءة، وتدريب الأطقم الطبية بالمستشفى، للتعامل مع الحالات الحرجة.

آلية تتبع خط سير الشاحنات المتجهة إلى قطاع غزة

 

واطلع الوزير على آلية تتبع خط سير الشاحنات المتجهة إلى قطاع غزة ومعرفة محتوياتها من خلال QR code.

ولفت «عبدالغفار» إلى متابعة جاهزية المساعدات الغذائية والإغاثية المتواجدة في المراكز اللوجستية، كما شارك في تعبئة المواد الغذائية تمهيدًا لإرسالها إلى قطاع غزة، حيث يتولى الهلال الأحمر المصري استقبال كافة الشحنات الواردة برا وبحرا وجوا، ويتم التأكد من سلامة مشمول الشحنات ومطابقتها للمعايير المعتمدة وتكويدها تمهيدًا لإدخالها إلى القطاع.

 

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وأشار «عبدالغفار» إلى أن هذه المراكز تم تخصيصها  لدعم قطاع غزة، كما تشرف هذه المراكز على استقبال الشاحنات الإغاثية التي تحمل كافة المساعدات الإنسانية الموجهة إلى القطاع.

 

وعقد الدكتور خالد عبدالغفار  اجتماعا، مع قيادات الوزارة للتأكد من جهوزية المنظومة الصحية في محافظة شمال سيناء والمحافظات المجاورة لها في ضوء الاستعدادات الجارية، لفتح معبر رفح، وذلك بعد  إعلان التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات  الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بتقديم كافة أوجه الدعم الصحي للأشقاء الفلسطينيين.

 وأكد وزير الصحة على تقديم كافة سبل الرعاية الطبية، ومراجعة التجهيزات الطبية بكافة المنشآت الصحية باختلاف تبعياتها، عند فتح معبر رفح، وتقديم أفضل رعاية صحية للأشقاء الفلسطينيين.

 

ووجه وزير الصحة بزيادة  أعداد الفرق الطبية بأقسام الرعاية العاجلة، والأجهزة الطبية في مستشفيات العريش وبئر العبد والشيخ زويد في محافظة شمال سيناء، مؤكدا على تكثيف العمل من قبل الطواقم الطبية بوزارة الصحة والتنسيق مع كافة الجهات المعنية لتقديم أفضل الخدمات التشخيصية والعلاجية اللازمة لهم. 

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