وكيل الصحة بسوهاج يبحث مع مسئولي مستشفى الحميات سبل تحسين الخدمات

عقد الدكتورعمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بسوهاج اجتماعا مع إدارة مستشفى الحميات وعدد من رؤساء الاقسام لمناقشة الخدمات المقدمة للمرضى من خلال المستشفى ووحدة مناظير الجهاز الهضمي بالمستشفي، وكذلك أهم المعوقات التي قد تواجه الفرق الطبية أثناء تقديم الخدمة.



ووجه " دويدار" الإدارة العامة للطب العلاجي بتذليل جميع العقبات التي تم طرحها بالإجتماع لتقديم خدمة أفضل للمرضى كما وجه بتوقيع بروتوكول تعاون بين المستشفي ومعهد أورام سوهاج لتقديم خدمات متكاملة للمرضى.



وشدد دويدار علي أهمية متابعة الصيانة الدورية للأجهزة بالمستسفي وتكثيف تدريب جميع الكوادر عليها وكذلك الإهتمام بالتدريب الطبي المستمر لمردوده الإيجابي علي مقدمي ومتلقي الخدمة ورفع كفاءة الفريق الطبي واكسابه مزيد من الخبرات.



كما شدد على الإهتمام بالتدريب على أساسيات وقواعد مكافحة العدوى لجميع الكوادر الطبية بالمستشفي ومتابعة تطبيقها والإلتزام بها مثمنًا جهود الفرق الطبية والفنية والإدارية بالمستشفى ومجهوداتهم الملموسة وسعيهم الدائم لخدمة المرضي.

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