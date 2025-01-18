السبت 18 يناير 2025
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ملحمة الأطباء المصريين لعلاج الجرحى في فلسطين.. فتح باب التطوع أكثر من 2000 طبيب مستعدون لدخول غزة.. الصحة تؤكد جاهزية مستشفيات شمال سيناء لاستقبال المصابين

معبر رفح
معبر رفح

 تسعى الدولة المصرية إلى تقديم كافة الدعم إلى الأشقاء في غزة سواء بتجهيز المستشفيات لهم وتوفير الأدوية والعلاج اللازم لهم، وكذلك إرسال أطباء وفرق طبية للمساعدة في مستشفيات غزة نتيجة ندرة كثير من التخصصات الطبية لديهم.

 

إعادة فتح باب تسجيل الأطباء الراغبين في التطوع لعلاج الجرحى

 وأعلن نقيب الأطباء الدكتور  أسامة عبد الحي، إعادة فتح باب تسجيل الأطباء الراغبين في التطوع لعلاج الجرحى ومصابي العدوان الإسرائيلي، استعدادا لإعداد قوائم بالتخصصات المطلوبة وذلك في إطار المسؤولية الإنسانية والطبية التي تقع على عاتق الأطباء المصريين في دعم الأشقاء الفلسطينيين.

 

أوضاع القطاع الصحي في غزة

 وتلقى نقيب الأطباء، اتصالًا هاتفيًا من وزير الصحة الفلسطيني الدكتور ماجد رمضان، اطلع خلاله على أوضاع القطاع الصحي في غزة، مشيرا إلى أن وزير الصحة الفلسطيني سيرسل للنقابة التخصصات الطبية الملحة التي يحتاجونها.

وأوضح، أن النقابة تنسق مع الهلال الأحمر المصري والحكومة لتجهيز الأطقم الطبية التي يحتاجها القطاع الصحي في غزة، لافتا إلى أن أكثر من ألفي طبيب مستعدون لدخول غزة كمتطوعين لعلاج الجرحى.

 

القطاع الصحي في غزة يحتاج لكل التخصصات الطبية

 وأشار إلى أن القطاع الصحي في غزة يحتاج لكل التخصصات الطبية، وهناك أولوية كبيرة لتخصصات التخدير والجراحة والعظام والتجميل.

وشدد على أن النقابة تتابع الوضع الطبي في غزة عن كثب، وستبذل قصارى جهدها لتقديم المساعدة الطبية اللازمة في ظل الظروف الصعبة التي يعاني منها القطاع.

ويمكن للأطباء الراغبين في التطوع ملئ الاستمارة في الرابط التالي

من جانب آخر عقد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اجتماعا، مع قيادات الوزارة للتأكد من جهوزية المنظومة الصحية في محافظة شمال سيناء والمحافظات المجاورة لها في ضوء الاستعدادات الجارية، لفتح معبر رفح، وذلك بعد  إعلان التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بتقديم كافة أوجه الدعم الصحي للأشقاء الفلسطينين.

 

تقديم كافة سبل الرعاية الطبية

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن نائب رئيس مجلس الوزراء شدد على التأكد من تقديم كافة سبل الرعاية الطبية، ومراجعة التجهيزات الطبية بكافة المنشآت الصحية باختلاف تبعياتها، عند فتح معبر رفح، وتقديم أفضل رعاية صحية للأشقاء الفلسطينيين.

 

التأكد من السعة الاستيعابية لمستشفيات الإحالة

 وأضاف "عبدالغفار" أن الوزير أكد على أهمية التأكد من السعة الاستيعابية لمستشفيات الاحالة، بما يضمن جودة الخدمات المقدمة للأشقاء الفلسطينيين، وعدم تأثير ذلك على مستوى الخدمات اليومية المقدمة بالمستشفيات.

وتابع أن الدكتور خالد عبدالغفار، وجه أيضا بزيادة  أعداد الفرق الطبية بأقسام الرعاية العاجلة، والأجهزة الطبية في مستشفيات العريش وبئر العبد والشيخ زويد في محافظة شمال سيناء، مؤكدا على تكثيف العمل من قبل الطواقم الطبية بوزارة الصحة والتنسيق مع كافة الجهات المعنية لتقديم أفضل الخدمات التشخيصية والعلاجية اللازمة لهم. 

 

توافر مخزون كاف من الأدوية والمستلزمات الطبية وفصائل الدم

وزير الصحة: توافر جميع الأدوية والمستلزمات في مستشفيات شمال سيناء لاستقبال مصابي غزة

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 وأشار "عبدالغفار" إلى أن الوزير اطمأن على توافر مخزون كاف من الأدوية والمستلزمات الطبية، وفصائل الدم، في المستشفيات بالتزامن مع الاستعدادات الخاصة بالأعمال الإغاثية لقطاع غزة، كما أكد على وجود انتشار كثيف لنقاط الإسعاف.

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