الصحة: تقديم أكثر من 8 ملايين خدمة طبية بسوهاج خلال 2024

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم 8 مليون و127 ألف و799 خدمة طبية من خلال مستشفيات ومراكز الرعاية الأولية في محافظة سوهاج خلال عام 2024، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

تقديم 3 مليون و125 ألف و920 خدمة طبية بمستشفيات المحافظة

وأشار الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى تقديم 3 مليون و125 ألف و920 خدمة طبية بمستشفيات المحافظة بأقسام "الإستقبال والطوارئ، الداخلي، الرعايات،العمليات"، كما تم تقديم مليون و877 ألف و385 خدمة طبية من خلال العيادات الخارجية، بالإضافة إلى تفعيل 33 عيادة مسائية بمختلف التخصصات الطبية في 10 مستشفيات هى:( سوهاج العام، طهطا العام، البلينا المركزي، طما المركزي،جهينه المركزي،المراغة المركزي،ساقلته المركزي،رمد سوهاج،حميات سوهاج،حميات طهطا ) قدمت 43 ألف و386 خدمة طبية للمواطنين.

وأضاف "عبد الغفار" أنه تم إطلاق 104 قافلة طبية مجانية قدمت 94 ألف و616 خدمة طبية للمواطنين بمختلف التخصصات بهدف الوصول إلى الأماكن الأكثر احتياجًا لتقديم أفضل رعاية صحية للمواطنين، كما تم مُناظرة 433 حالة من خلال خدمات التشخيص "عن بُعد" في مختلف التخصصات الطبية.

ولفت "عبد الغفار"، إلى تطوير ورفع كفاءة المستشفيات لزيادة القوة الاستيعابية للخدمات الطبية المقدمة واستحداث أجهزة وخدمات جديدة، حيث شهدت مستشفى طهطا المركزي تطوير في البنية الاساسية والتجهيزات الداخلية لجميع الاقسام وتوفير أحدث التجهيزات الطبية الحديثة في (الرعايات، الحضانات، الداخلى، الاستقبال، العمليات، العيادات،المعامل، الاشعة، الغسيل الكلوى، العلاج الطبيعى، المناظير، وسكن الاطباء والتمريض)، كما تم تطوير ورفع كفاءة مستشفى جهينة المركزي في كافة الأقسام واستحداث التجهيزات الطبية المتطورة وتجهيز قسم علاج طبيعي متخصص للأطفال.

كما تم تطوير مستشفى سوهاج بأقسام ( وحدة التصلب المتعدد، وغرف العمليات وتوفير التجهيزات الطبية بها، وقسم العظام، وجاري الانتهاء من تشغيل وحدة جراحة الأوعية الدموية لتركيب الوصلات الوريدية لمرضى الغسيل الكلوى، وتجهيز وحدة الحروق بأحدث التقنيات الحديثة، وافتتاح وحدة العلاج الطبيعي للأطفال، وتجهيز قسم الحضانات بالأجهزة والمستلزمات الطبية، وتوفير جهاز أشعة مقطعية، وجهاز إيكو، وجهاز سونار)، كما تم شهدت مستشفى البلينا المركزي تطوير (قسم الغسيل الكلوى وإضافة 2 ماكينة غسيل كلوي بجانب تطوير قسم الحضانات وتوفير 2 محضن، كما تم افتتاح وتشغيل وحدة القسطرة القلبية وإجراء 165 حالة.

ونوه عبد الغفار إلى استحداث عيادتين في تخصصات ( الشبكية، الجلوكوما) بمستشفى رمد طها، كما شهدت مستشفى المراغة المركزي تطوير ورفع كفاءة بوحدة الرعاية المتوسطة وإعادة تشغيلها، حيث تم افتتاح وحدة العلاج الطبيعى للأطفال بأحدث التجهيزات بمستشفى حميات طهطا، بالإضافة إلى افتتاح عيادتين في تخصصات ( الشبكية، الجلوكوما ) بمستشفى رمد سوهاج، بجانب تجهيز وحدة كاملة بأفضل التجهيزات الطبية الحديثة للقلب والصدر بمستشفى طهطا العام، كما شهدت مستشفى ساقلتة المركزي ( توفير التجهيزات الطبية لغرف العمليات، وتطوير ورفع كفاءة قسم الحضانات، وتوفير بعض المستلزمات لرفع كفاءة بنك الدم، وتوفير جهاز أشعة مقطعية، جهاز أشعة عادية ).

كما تم زيادة القوة الاستيعابية للرعايات والحضانات بمستشفيات المحافظة، حيث تم توفير 15 سرير رعاية مركزة تم توزيعهم ( 6 أسره بمستشفى جهينة المركزي، 6 أسرة مستشفى الهلال، 3 أسرة بمستشفى المراغة المركزي )، بالإضافة إلى رفع كفاءة وزيادة القوة الاستيعابية للحضانات وتوفير 9 حضانات تم توزيعهم ( 4 حضانات بمركز شطورة المتميز بطهطا، 5 حضانات بمستشفي البلينا المركزي ببرديس).

ومن جانبه أشار الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بمحافظة سوهاج، إلى ان مراكز ووحدات الرعاية الأولية، قدمت 5 مليون و1879 خدمة طبية شملت ( الاستقبال، وخدمات المبادرات الرئاسية، المعامل، الأسنان، تطعيمات ) بجانب تقديم 927 ألف و550 خدمة طبية بالعيادات الخارجية، وتقديم خدمات تنظيم الاسرة لـ 888 ألف و443 سيدة، حيث تم تطوير 58 وحدة صحية ضمن مشروع حياة كريمة، وجاري تطوير 77 وحدة صحية لتقديم أفضل الخدمات الطبية في كافة مدن المحافظة، بالإضافة إلى تحويل المركز المتميز لخدمات الام والطفل بشطورة الى مركز خدمات علاجية، لتقديم كافة الخدمات بمختلف التخصصات الطبية.

رفع كفاءة الكوادر البشرية لمتابعة أحدث التقنيات العلمية الحديثة

وفي إطار الاهتمام بالتعليم الطبي المستمر ورفع كفاءة الكوادر البشرية لمتابعة أحدث التقنيات العلمية الحديثة، وتطوير أداء العاملين الفنيين والإداريين، لرفع مؤشرات الأداء وتقديم أفضل رعاية طبية متميزة، أشار "دويدار" إلى مشاركة 9182 متدرب في 244 برنامجًا تدريبيًا في مختلف المجالات العلمية والفنية والإدارية، لتطوير ورفع كفاءة العاملين بالقطاع الصحي.

وتابع “دويدار”: إن فرق المراقبة على المنشآت الطبية الغير حكومية بشكل دوري لمتابعة تقديم الخدمات الطبية للمواطنين خلال المنشآت الخاصة، حيث قامت بالمرور على 2816 منشأة طبية خاصة، وإصدار 209 قرار غلق للمنشآت الغير مطابقة للاشتراطات الصحية، بجانب المتابعة الدورية لفرق الرقابة على الأغذية للتأكد من سلامة السلع الغذائية، وإعدام السلع الغير مطابقة للمعايير الصحية وغير صالحة للاستخدام الآدمي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.