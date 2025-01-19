موعد مباراة ريال مدريد ولاس بالماس في الدوري الإسباني والقناة الناقلة

ريال مدريد ضد لاس بالماس، يلتقي فريق ريال مدريد مع نظيره لاس بالماس، مساء اليوم الأحد، ضمن مواجهات الجولة العشرين لبطولة الدوري الإسباني، على ملعب "سانتياجو برنابيو" معقل النادي الملكي.

موعد مباراة ريال مدريد ولاس بالماس



تنطلق مباراة ريال مدريد ولاس بالماس في تمام الساعة الخامسة والربع مساء اليوم الأحد بتوقيت مصر، السادسة والربع مساءً بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة ريال مدريد ولاس بالماس



تذاع مباراة ريال مدريد ولاس بالماس عبر قناة beIN sports HD3.

ويدخل نادي ريال مدريد المباراة بعد خوضه مواجهة قوية أمام سيلتا فيجو، مساء الخميس، والتي امتدت للأشواط الإضافية بكأس ملك إسبانيا، وقد حقق فوزًا مثيرًا بنتيجة 5-2 ليتأهل لربع النهائي.

وكانت مباراة الدور الأول بين ريال مدريد ولاس بالماس انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله لكل فريق.

وأمام ريال مدريد فرصة ذهبية لتصدر الليجا، بعد خسارة أتلتيكو مدريد أمام ليجانيس في الجولة ذاتها بهدف دون رد.

ويملك ريال مدريد 43 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإسباني، خلف أتلتيكو مدريد المتصدر بفارق نقطة، ولاس بالماس لديه 22 نقطة في المركز 14.

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