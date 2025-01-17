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رياضة

ريال مدريد ينجو من فخ سليتا فيجو ويحقق فوزا مثيرا 2/5 بكأس الملك (صور)

ريال مدريد، فيتو
ريال مدريد، فيتو

حقق فريق ريال مدريد، فوزا صعبا على حساب سيلتا فيجو، بنتيجة 5-2 بعد الوقت الإضافي حيث تعادل الفريقين في زمن المباراة الأصلي بهدفين لكل فريق في اللقاء الذي جمع بينهم، على ملعب سانتياجو برنابيو، في دور الـ16 لبطولة كأس ملك إسبانيا.

وسجل كيليان مبابي هدف التقدم لصالح ريال مدريد في الدقيقة 37، ثم أضاف فينسيسوس جونيور الهدف الثاني في الدقيقة 48، وقلص بامبا الفارق لفريق سيلتا فيجو في الدقيقة 83، وتمكن الونسو من إدراك هدف التعادل من ركلة جزاء بالدقيقة الأولى من الوقت البدل الضائع. 

وفي الأشواط الإضافية نجح إندريك في   تسجيل الهدف الثالث والخامس لصالح مدريد في الدقيقة 108 و119، بينما سجل فالفيردي الهدف الرابع بالدقيقة 112.  

تشكيل ريال مدريد ضد سيلتا فيجو

حراسة المرمى: أندري لونين.

خط الدفاع: فيران جارسيا - أنطونيو روديجير - راؤول أسينسيو - لوكاس فاسكيز. 

خط الوسط: داني سيبايوس - أوريلين تشواميني - لوكا مودريتش.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور- كيليان مبابي - إبراهيم دياز.

تاريخ مواجهات ريال مدريد وسيلتا فيجو في كأس ملك إسبانيا

ويشهد تاريخ مواجهات ريال مدريد مع سيلتا فيجو في كأس ملك إسبانيا تفوقا للنادي الملكي في مجمل النتائج، حيث التقى الفريقان في 18 مباراة ضمن البطولة العريقة، وحقق ريال مدريد الفوز على سيلتا فيجو 9 مرات، وحسم التعادل 4 مباريات وفاز سيلتا فيجو 5 مرات.

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