يحسن صحة الأمعاء ويحارب السرطان، فوائد لب القرع وطريقة تحضيره

بذور القرع غنية بالبروتين والألياف والدهون غير المشبعة والمعادن الضرورية، وهي خيار رائع لتناول الوجبات الخفيفة الصحية.

قالت أخصائية التغذية بيث سيروني، لموقع "Cleveland Clinic” الطبي، "بذور القرع، المعروفة أيضًا باسم بذور اليقطين، لها العديد من الفوائد الصحية وتشكل وجبة خفيفة مغذية".

الفوائد الصحية للب القرع

بذور القرع هي مصدر جيد للبروتين النباتي والعناصر الغذائية الأخرى، والتي يمكن أن تعمل كمضادات للأكسدة للمساعدة في الحماية من بعض الأمراض.

ويحتوي لب اليقطين على بروتين عالي الجودة، وعلى الأحماض الأمينية الأساسية التي يحتاجها الشخص

إلى جانب العناصر الغذائية القيمة، يقدم لب القرع أيضًا هذه الفوائد الصحية المحتملة الأخرى.

تقلل من خطر الإصابة بالسرطان

تُظهر الدراسات أن الأنظمة الغذائية الغنية ببذور القرع قد يكون لها خصائص مضادة لمرض السكر ومضادة للسرطان، فإن الليجنين (مركبات نباتية) الموجودة في بذور اليقطين ستحصل على الفضل.

تحسن صحة الأمعاء والبروستات

تُظهر الدراسات الأولية أن زيت بذور القرع، جنبًا إلى جنب مع زيت نخيل المنشار، قد يساعد في تخفيف المثانة المفرطة النشاط وفرط تنسج البروستاتا (حالة البروستاتا التي تسبب مشاكل في التبول).

تقلل من خطر ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب وارتفاع نسبة السكر في الدم

ترجع هذه الفوائد إلى المحتوى العالي من المغنيسيوم والزنك والأحماض الدهنية الموجودة في بذور اليقطين.

تحسين النوم

تحتوي بذور اليقطين على التربتوفان، وهو حمض أميني يساعد على النوم (والبقاء نائمًا)، ويساعد الزنك والمغنيسيوم.

الآثار الجانبية لبذور القرع

كما هو الحال بالنسبة لمعظم الأطعمة الغنية بالألياف، فإن تناول الكثير من بذور القرع في جلسة واحدة يمكن أن يعود بالضرر.

فتحتوي بذور القرع ذات القشرة على ألياف أكثر بكثير من تلك التي لا تحتوي على قشرتها، لذا، إذا لم تكن المعدة معتادة على هذا القدر من الألياف، فقد يواجه الشخص بعض المشاكل.

كيفية تناول لب القرع

تنظيف البذور وتجفيفها.

إضافة أي توابل تفضلها ورش ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

نشر طبقة واحدة على صينية.

خبزها على درجة حرارة 121.11 درجة مئوية.

خبزها لمدة ساعة تقريبًا أو حتى تتحول البذور إلى اللون البني الذهبي وتحمص.

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