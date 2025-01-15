الأربعاء 15 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

جهاز منتخب مصر يحضر مباراة الأهلي والجونة باستاد القاهرة

الجهاز الفني لمنتخب
الجهاز الفني لمنتخب مصر، فيتو

تواجد الجهاز الفني لـمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن المدير الفني وإبراهيم حسن مدير المنتخب في استاد القاهرة الدولي لحضور مباراة الأهلي والجونة ضمن مواجهات الجولة الثامنة لدوري نايل.

منتخب مصر يستعد لتصفيات كأس العالم

يستعد منتخب مصر لمواجهة إثيوبيا وسيراليون في معسكر شهر مارس المقبل ضمن مباريات الجولة الخامسة والسادسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وافق حسام حسن المدير الفني لـمنتخب مصر الأول لكرة القدم بشكل مبدئي على العرض الذي تلقاه اتحاد الكرة لخوض مباراة ودية أمام منتخب كوريا الجنوبية نهاية العام الجاري. 

ووضع حسام حسن شرطا لخوض المباراة بشكل نهائي، وهو أن يتم التنسيق مع الاتحاد الكوري الجنوبي بشأن موعد المباراة، وأن تقام في أحد دول الخليج على هامش التجمع الأخير للفراعنة قبل التوجه إلى المغرب لخوض منافسات كأس الأمم الإفريقية 2025. 

ودية ثانية أمام اليابان بأجندة نوفمبر 2025

وأفاد مصدر مطلع لـ “فيتو” أن اتحاد الكرة سيتواصل مع نظيره الياباني من أجل استغلال الزيارة التي يقوم بها الفراعنة إلى كوريا الجنوبية من أجل خوض ودية أخرى أمام المنتخب الياباني في أجندة نوفمبر المقبل.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

منتخب مصر منتخب مصر الأول لكرة القدم حسام حسن وإبراهيم حسن إستاد القاهرة الدولي مباراة الاهلي والجونة دوري نايل اثيوبيا سيراليون التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026

مواد متعلقة

جهاز منتخب مصر بقيادة التوأم يحضر مباراة بيراميدز وغزل المحلة

إبراهيم حسن: اتحاد الكرة داعم أساسي للمنتخب وجلستنا مع أبوريدة مثمرة

بعد اجتماعه مع أبوريدة، حسام حسن يضع شرطا لمواجهة كوريا وديا

موعد مباراة منتخب مصر ضد إثيوبيا في تصفيات كأس العالم 2026
ads

الأكثر قراءة

أخطر من الأمطار، الأرصاد توجه تحذيرا للمواطنين من هذه الظاهرة

بث مباشر، مشاهدة مباراة مصر والأرجنتين ببطولة العالم للرجال 2025 لـ كرة اليد

أول صور لحادث تصادم 20 سيارة بالطريق الأوسطي ومصرع وإصابة 10 أشخاص

ترامب يعلن رسميا التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة: تمت الصفقة

دفاع طبيب روض الفرج المتهم بهتك عرض 93 امرأة: موكلي عاجز جنسيًا

هل تتأثر أسعار الذهب باتفاق وقف إطلاق النار في غزة؟، خبير يجيب

أزمة مفتعلة في خريطة "القرآن الكريم"..والنقابة تدعو "المسلماني" إلى التراجع..والأخير: لسنا في خدمة القراء..والمستمعون يلوحون بالمقاطعة

انضمام محمد صلاح إلى الهلال شهر واحد فقط، والخبراء يكشفون سر الاتفاق

منوعات

المزيد

إنقاذ رجل وكلبه بعد سقوطهما ببحيرة متجمدة في بوسطن

ارتفاع عدد ضحايا مشروب كحولي مغشوش في تركيا لـ 19 شخصا

يظهر فيه 5 أشخاص، فيديو عن لغز حرائق كاليفورنيا

حافلات البرد تطوف على المشردين في ألمانيا

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم الأربعاء

31.8 ألف دولار سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم الأربعاء

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الأربعاء

تعرف على سعر السكر اليوم الأربعاء بالسوق المحلي

المزيد

انفوجراف

أسعار سيارات كيا موديل 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يقبل صيام رمضان من تارك الصلاة والزكاة؟، أمين الفتوى يجيب (فيديو)

معنى حسوما، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 7 من سورة الحاقة

النبي طلب قتلهم، علي جمعة يوضح سلوكيات الخوارج ويكشف سر نعي رسول الله لهم

المزيد
الجريدة الرسمية