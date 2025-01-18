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رياضة

الأولى والأخيرة بين صلاح ومرموش، موعد مباراة ليفربول ومانشستر سيتي

صلاح ومرموش
صلاح ومرموش

يقترب النجم المصري عمر مرموش من الانضمام رسميًّا إلى صفوف مانشستر سيتي في فترة الانتقالات الشتوية قادمًا من نادي آنتراخت فرانكفورت الألماني.

مرموش ضد صلاح

وستكون المواجهة القادمة لفريقي مانشستر سيتي ضد ليفربول بقيادة النجم محمد صلاح هي الأولى التي تجمع النجمين وجهًا لوجه في الدوري الإنجليزي بعد إتمام الصفقة، ولكنها أيضًا قد تكون الأخيرة في ظل اقتراب رحيل صلاح عن ليفريول بنهاية عقده هذا الموسم.

موعد أول مواجهة بين مرموش ومحمد صلاح في الدوري الإنجليزي

ويلعب مانشستر سيتي على ملعبه أمام ليفربول في لقاء الدور الثاني من الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم 2024-2025 يوم 23  فبراير المقبل، سيكون الثنائي المصري محمد صلاح وعمر مرموش وجهًا لوجه.

وينتظر أن يعلن مانشستر سيتي عن صفقة التعاقد مع عمر مرموش في الساعات القليلة المقبلة بعد أن ودع اللاعب المصري فريقه آنتراخت فرانكفورت الألماني في مباراته ضد دورتموند.

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