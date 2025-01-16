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محافظ الوادي الجديد يبحث استخدام تقنية جديدة لتلقيح النخيل

محافظ الوادي الجديد
محافظ الوادي الجديد يبحث تقنية جديدة لتلقيح النخيل، فيتو

التقى اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وحنان مجدي نائب المحافظ، وفد إحدى شركات الخدمات الزراعية؛ لبحث استخدام تقنية جديدة لتلقيح النخيل ورش المبيدات باستخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، بحضور الدكتور مجد المرسي وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة.

وأوضح الزملوط، أن المحافظة تسعى للتوسع في تطبيق التكنولوجيا في مجالات الزراعة المختلفة خاصةً زراعة النخيل لتعزيز إنتاجية المحافظة من التمور باعتباره المحصول الإستراتيجي الأول، عن طريق الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة وتقليل الوقت والعنصر البشري اللازم لإتمام عمليات تلقيح النخيل التي تستغرق أقل من دقيقتين عن طريق أجهزة طائرات صغيرة مُسيَّرة (درون)؛ ما يُسهم في رفع الإنتاجية وتحسين جودة عملية التلقيح.

وأكَّد محافظ الوادى الجديد، تقديم الدعم اللازم لنشر وتعميم الفكرة بما يعود بالفائدة على الإنتاجية والمزارع، مُوجهًا بتسويق الفكرة للمزارعين، والتنسيق لبدء التطبيق في المزارع التابعة للمحافظة، والعمل لإطلاق منصة رقمية لسوق التمور.

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