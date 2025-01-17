اجتماع موسع لوكيل تعليم الوادي الجديد برؤساء اللجان استعدادا لامتحانات الشهادة الإعدادية

وجه المهندس سيد عبد العزيز وكيل تعليم محافظة الوادي الجديد، بتهيئة الأجواء المناسبة أمام طلاب الشهادة الإعدادية، لأداء امتحانات نصف العام بكل يسر وسهولة وحال وجود أي معوقات يجري تذليلها على الفور وحظر الهواتف المحمولة والأجهزة الإلكترونية داخل اللجان والتصدى لأى تجاوزات.

جاء ذلك خلال ترأس المهندس سيد عبد العزيز وكيل التعليم بالوادى الجديد، لقاءً موسعًا ورؤساء لجان امتحانات نصف العام للشهادة الإعدادية 2024-2025م عبر الفيديو كونفرانس بحضور مديري الإدارات التعليمية والمعنيين بقطاع تعليم المحافظة.



وخلال اللقاء استعرض وكيل التعليم بالوادي الجديد، الجاهزية لانطلاق امتحانات نصف العام للشهادة الإعدادية 2024-2025م، التي تنطلق غد السبت 18 يناير والآليات التي اتخذتها المديرية لضمان تأمين وسلامة إجراءات الامتحانات حيث كان لتعليم المحافظة تجربة رائدة وغير مسبوقة في تأمين الامتحانات.

وتحدث المهندس سيد عن مجموعة من النقاط الهامة:

▪️التزام جميع المعنيين بكافة المسؤوليات والمهام المكلفين بها على الوجه الأمثل لمرور اعمال الامتحانات بكل إنضباط ودقة دون أى مشكلات.

▪️تهيئة الأجواء المناسبة أمام الطلاب لأداء الامتحانات بكل يسر وسهولة وحال وجود أي معوقات يجرى تذليلها على الفور

▪️ضرورة تحقيق الانضباط داخل اللجان وكل ما من شأنه مصلحة الطلاب ولتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص

▪️حظر اصطحاب التليفون المحمول لأي عضو منتدب داخل اللجنة وكذلك الطالب ولا يوجد تليفون إلا مع رئيس اللجنة فقط. ومن يخالف ذلك يتعرض للمسألة القانونية

▪️حالة اكتشاف استخدام أحد الملاحظين للتليفون المحمول يتم اخراجه فورًا واستدعاء ملاحظ احتياطي واتخاذ الاجراءات القانونية.

▪️حالة اكتشاف تليفون محمول مع الطالب داخل اللجنة يتم التحفظ عليه مع رئيس اللجنة لحين الانتهاء من الامتحان ويتم اتخاذ الاجراءات القانونية بعد انتهاء الامتحان

▪️التصدي بكل حزم لأى تجاوزات أو محاولات للغش.

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