الخميس 16 يناير 2025
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محافظات

الكشف على 790 حالة وصرف 290 نظارة طبية وإجراء 45 عملية مجانا بالوادي الجديد

قافلة طبية مجانية،
قافلة طبية مجانية، فيتو

أعلنت محافظة الوادي الجديد، أن قافلة الرمد التابعة لقافلة رئاسة مجلس الوزراء الطبية المتكاملة، وقعت الكشف الطبي على 790 حالة في أمراض الرمد والعيون، وصرف 290 نظارة طبية، بالإضافة لإجراء 45 عملية مجانًا.

وتستمر أعمال القافلة  اليوم الخميس بمستشفى الداخلة المركزي في تخصصات (عظام - باطنة- أطفال - جلدية - أنف وأذن)، بالإضافة لاستكمال أعمال قافلة الرمد بناء على رغبة وتوافد المواطنين.

قافلة طبية متكاملة بواحات الوادي الجديد

 فيما أعلنت محافظة الوادي الجديد، عن تنفيذ قافلة طبية متكاملة، بدأت من أمس الأربعاء، وذلك بالتنسيق مع إحدي المؤسسات الأهلية بمركزي الخارجة والداخلة، وذلك تحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء وبالتنسيق والتعاون بين اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء ومحافظة الوادي الجديد.

وجاء في البيان الرسمي لمحافظة الوادي الجديد، على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي، أن القافلة الطبية المتكاملة، بواحتي الخارجة والداخلة؛ وفقًا للمواعيد التالية: مستشفى الداخلة العام يومي الأربعاء والخميس 15، 16 يناير 2025 م، هذا وتعقد قافلة طبية متكاملة يوم الأربعاء تتضمن قافلة رمد متكاملة، هذا فيما تنظم القافلة يوم الخميس الكشف في تخصصات عظام - باطنة - أطفال - جلدية - أنف وأذن.

ويشهد مستشفى الخارجة التخصصي يومي السبت والأحد 18، 19 يناير ٢٠٢٥م، يوم السبت قافلة رمد متكاملة، ويوم الأحد قافلة تضم تخصصات عظام - باطنة - أطفال - جلدية - أنف وأذن.

ونشرت محافظة الوادي الجديد، في بيانها، أن جميع الخدمات بالقافلة مجانية، بالإضافة إلى إجراء عمليات الرمد وعمل النظارات والعدسات الطبية بالمجان.

يبدأ عمل القافلة من الساعة 9 صباحًا وحتى ٤ عصرا الحجز والكشف بأسبقية الحضور مع ضرورة إحضار صورة بطاقة الرقم القومي للكبار وصورة شهادة الميلاد للأطفال.

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