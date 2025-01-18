وفاة المصاب الثالث في حادث انقلاب سيارة بالوادي الجديد

توفي المصاب الثالث في حادث انقلاب سيارة، مساء اليوم السبت،، في طريق " الخارجة – الداخلة " في محافظة الوادي الجديد.



تلقى اللواء محمد أبو الليل، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة النجدة بوصول مصابين في حادث مروري لمستشفى الخارجة التخصصي.



تبين انقلاب سيارة ملاكي بطريق " الخارجة – الداخلة" بمنطقة الكيلو 70 من الطريق ناحية الخارجة أسفر عن إصابة كل من فاطمة عمر محمد، 52 عامًا، ثناء حسن محمد، 42 عامًا، ومصرع أحمد يوسف حسين، 57 عامًا، بعد أن دخل في غيبوبة بسبب الحادث.



انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث ونقلت المصابين لمستشفى الخارجة التخصصي لتلقي العلاج، وتوفي المصاب الثالث خلال تحويله لمستشفى أسيوط الجامعي، فيما تحرر محضر بالحادثة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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