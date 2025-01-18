السبت 18 يناير 2025
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أخبار مصر

وزير التموين: 2025 تشهد إضافة كل مستحقي الدعم وخروج غير المستحقين

وزير التموين شريف
وزير التموين شريف فاروق، فيتو
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قال وزير التموين شريف فاروق إن أهم التحديات التى نواجهها هي الأسعار وإتاحة السلع، ووصول الدعم إلى مستحقيه، ونعتمد على قياس معدلات الفقر في تحديد مستحقي الدعم".

معايير جديدة لمستحقي الدعم التمويني

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي بقناة “أون”: إن المعايير الجديدة لمستحقي الدعم ستكون متحركة ومتغيرة، وأنه تم إضافة مواليد من تكافل وكرامة ومن أبناء الشهداء".

 

إضافة المستحقين لبطاقات التموين في 2025

وأكد أن  المنظومة الحالية لـ الدعم التمويني بها تشوهات في دخول وخروج المستحقين، وعام 2025 يشهد إضافة كل مستحقي الدعم التمويني وخروج غير المستحقين.

ولفت إل  وقف استفادة المواطن من خدمات الدولة بسبب التعدي على الأراضي الزراعية لحين صدور حكم قضائي، ولن نوقف الدعم التمويني عن سارقي الكهرباء إنما نعلق الخدمة لحين صدور حكم قضائي.
 

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