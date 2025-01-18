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البابا تواضروس الثانى يترأس قداس عيد الغطاس بالإسكندرية " صور"

قداس عيد الغطاس بالإسكندرية
قداس عيد الغطاس بالإسكندرية

ترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم  السبت، قداس عيد الغطاس المجيد لعام 2025 في الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية، كعادته السنوية بترأس هذا القداس من مقر كرسيه.

شارك بالحضور عدد من الأساقفة والآباء والكهنة، على رأسهم الأنبا بافلي أسقف قطاع المنتزه، والأنبا هيرمينا أسقف شرق الإسكندرية، والأنبا أيلاريون أسقف غرب الإسكندرية، إلى جانب القمص إبرام أميل، وكيل بطريركية الأقباط الأرثوذكس بالإسكندرية، وسط حضور كثيف من أبناء الشعب القبطي.

يُقام قداس عيد الغطاس في موعده السنوي مساء يوم 18 يناير، ومن المقرر أن تبدأ صلوات اللقان الساعة 6:30 مساءً، يليها القداس الإلهي الذي يستمر حتى منتصف الليل.

 

عيد الغطاس، المعروف أيضًا بعيد الظهور الإلهي، هو أحد الأعياد السيدية الكبرى في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، ويُحيي الأقباط فيه ذكرى معمودية المسيح على يد القديس يوحنا المعمدان في نهر الأردن، وهو عيد يحمل معانٍ روحية عميقة حول التجديد والنقاء.

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البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية الكاتدرائية المرقسية عيد الغطاس المجيد

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