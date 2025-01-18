هانز فليك يعلن تشكيل برشلونة أمام خيتافي في الدوري الإسباني

أعلن الألماني هانز فليك المدير الفني لـ برشلونة تشكيل فريقه لمواجهة نظيره خيتافي اليوم السبت ضمن منافسات الجولة العشرين من الدوري الإسباني، على ملعب "كولسيوم ألفونسو بيريز".

تشكيل برشلونة أمام خيتافي

وجاء تشكيل برشلونة كالتالي:

موعد مباراة برشلونة وخيتافي



تنطلق مباراة برشلونة ضد خيتافي اليوم في الدوري الإسباني في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة، 11 بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة برشلونة وخيتافي



تذاع مباراة برشلونة وخيتافي اليوم في الدوري الإسباني عبر قناة beIN Sports HD 1.



ويمتلك برشلونة 38 نقطة حيث يحتل حاليًا المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني، في حين أن خيتافي لديه 19 نقطة في المركز الخامس عشر.

كانت مباراة الدور الأول بين برشلونة وخيتافي في الموسم الحالي من الليجا على ملعب "مونتجويك" انتهت بفوز برشلونة بهدف دون رد.

ولم يفز برشلونة في آخر 3 مباريات في الدوري الإسباني، حيث تعادل مع ريال بيتيس بهدفين لمثليهما، وسقط أمام ليجانيس بهدف نظيف، قبل أن يتعرض لهزيمة في الوقت القاتل أمام أتلتيكو مدريد بهدفين لهدف.

ويخوض نادي برشلونة تلك المباراة بعدما حقق بطولة كأس السوبر الإسباني على حساب ريال مدريد، وتأهله إلى ربع نهائي كأس ملك إسبانيا أمام ريال بيتيس.

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