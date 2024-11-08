الجمعة 08 نوفمبر 2024
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خارج الحدود

كلام نهائي، جاريد كوشنر خارج فريق ترامب الرئاسي

جاريد كوشنر، فيتو
جاريد كوشنر، فيتو

ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز، اليوم الجمعة، أن جاريد كوشنر صهر الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب لن يعود إلى البيت الأبيض ضمن الإدارة الجديدة.

وأوضحت الصحيفة نقلا عن أشخاص مطلعين أن كوشنر قد يقدم المشورة بشأن سياسة الشرق الأوسط.

وفي وقت سابق، أكد زوج إيفانكا ترامب، جاريد كوشنر، أنهما ليس لديهما أي خطط لتغيير حياتهما من أجل إعادة التركيز على السياسة، حتى لو فاز والد زوجته بسباق البيت الأبيض.
 

في مقابلة مع صحيفة نيويورك تايمز، قال كوشنر: "نحن ندعمه (دونالد ترامب) ومن الواضح أننا فخورون به. لكن، كما تعلمون، في كلتا الحالتين، الفوز أو الخسارة، ستستمر حياتنا في المضي قدما".

وبعد فوز والدها في الانتخابات عام 2016، تم تعيين إيفانكا في منصبين رسميين: مستشار ورئيس مكتب المبادرات الاقتصادية وريادة الأعمال.

وتركت إيفانكا السياسة بعد خسارة والدها أمام جو بايدن في عام 2020، وعندما أعلن والدها رسميا عن نيته الترشح للرئاسة في نوفمبر 2022، أعلنت أنها لن تشارك في حملته.

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