كولر: خسرنا أمام خصم قوي وأندية جنوب أفريقيا لا تمثل عقدة لـ الأهلي

أكد مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أن فريقه أهدر العديد من الفرص أمام أورلاندو في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم علي ستاد القاهرة الدولي.

وفاز فريق أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي على مضيفه النادي الأهلي بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما على استاد القاهرة الدولي، مساء اليوم السبت، ضمن لقاءات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

مارسيل كولر

وقال كولر خلال الموتمر الصحفي عقب المباراة:" خسرنا مباراة اليوم أمام خصم قوي، بالرغم من ذلك خلقنا فرص عديدة للتسجيل وأهدرنا العديد من الاهداف، وبالفعل احرزنا التعادل في نهاية المباراة وكان ومن المفترض ان يتم احتساب الهدف لانه لا يوجد به تسلسل.

وأضاف " انه أمر محزن أن الاتحاد الافريقي لا يستخدم الفار في دور المجموعات، لان دوري ابطال اقريقيا اقوي وأكبر بطولة في القارة، ونعذر الحكام لان بالتاكيد عن قدرتهم علي رويه كل كرة بشكل جيد، ومن الهام جدا ان يوجد من يساعدهم من الخارج، ويجيب اعاده التفكير في الامر.

وزاد “ لم نتعاقد مع اي لاعب حتي الان ولدينا اصابات كثيره للغاية، والوضع الحالي صعب لكن الصعود في المركز الثاني من المجموعة ليس يشير لاننا غير قادرين علي الفوز بالبطولة للعام الثالث علي التوالي ".

وأكمل " في اول موسم لي مع الفريق الوضع كان اصعب من ذالك، لان كان هناك مباراة بين الهلال وصن داونز وفي حال كان الهلال سجل امامهم لكنا خارج البطولة واليوم نحن صعدنا.

وتابع:" نمتلك في الفريق 32 لاعبا، واللاعبين الذين خرجوا إعارة غير محسوبين في هذه القائمة، اوكد علي الاصابات الكثيره سبب آخر للهزيمة.

وواصل " الوضع بالنسبة لنا صعب للغاية بسبب السفر دوما بداية من رحلة ابيدجان وقبل يومان كان ليدنا مباراة ولكن هذا ليس عذر واللاعبين تعلم ذالك، ولا استطيع انا أجعل لكل لاعب شخص يتابعة لان كل منهم يعلم ضروره الالتزام والنوم جيدا واتباع نظام غذائي سليم.

وعند سواله عن تحديد احتياجاته من الصفقات خلال الانتقالات الجارية اجاب لا يوجد لدي تعلق علي هذا الامر.

واختتم " فرق جنوب افريقيا لا تمثل لنا عقدة ولو كنا سجلنا الفرص التي اتيحت لنا كنا سناكد علي انه لا يوجد عقدة.

ترتيب مجموعة الأهلي بعد الخسارة امام أورلاندو

بهذه النتيجة يتأهل أورلاندو بيراتس لربع نهائي دوري أبطال أفريقيا في المركز الأول بعد وصوله للنقطة 14، فيما يتأهل الأهلي في المركز الثاني بعدما حصد 10 نقاط.

أهداف مباراة الأهلي وأورلاندو

وافتتح أورلاندو بيراتس التسجيل عن طريق ريليبوهيلي موفوكينج في الدقيقة 53، قبل أن يتعادل الأهلي عن طريق حسين الشحات في الدقيقة 69، فيما عاد الفريق الجنوب أفريقي للتقدم في الدقيقة 83 بهدف سجله جيلبرتو.

وأحرز عمرو السولية هدفا في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع ولكن ألغاه الحكم بداعي التسلل.

تشكيل الأهلي أمام أورلاندو بيراتس

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: خالد عبد الفتاح، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، أحمد نبيل كوكا.

خط الوسط: مروان عطية، كريم وليد نيدفيد، محمد مجدي أفشة، إمام عاشور، عمر الساعي.

خط الهجوم: وسام أبو علي.

تشكيل أورلاندو بيراتس أمام الأهلي

حراسة المرمى: سيفو تشايني.

خط الدفاع: ريليبوهيلي موفوكينج - نيكوسيناثي سيبيسي – ثابيسو سيساني – باسيكا ماكو.

خط الوسط: ماكيهليني ماكوالا – باتريك ماسوانجاني – ثالينتي ماباثا.

خط الهجوم: ثابيسو ليبيتسو– ديون هوتو – إيفيدينس ماكجوبا.

الأهلي وأورلاندو ضمنا الصعود لربع النهائي

ويحتل فريق أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي صدارة المجموعة برصيد 11 نقطة وبفارق نقطة عن الأهلي صاحب المركز الثاني برصيد 10 نقاط.

ويحتاج الأهلي لتحقيق الفوز من أجل التأهل كمتصدر للمجموعة ليلتقي في ربع النهائي مع أحد أصحاب المركز الثاني بالمجموعات الأخرى.

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