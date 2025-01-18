تشكيل الترجي في مواجهة ساجرادا بدوري أبطال إفريقيا

دوري أبطال إفريقيا، أعلن لورينتو ريجيكامب، المدير الفني لفريق الترجي التونسي، تشكيلة فريقه لمواجهة ساجرادا الأنجولي في الجولة الأخيرة بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، التي تقام على ملعب حمادي العقربي برادس

تشكيل الترجي أمام ساجرادا الأنجولي

ويدخل الترجي التونسي مباراة أمام ساجرادا بتشكيل يضم كل من:

حراسة المرمى: بشير بن سعيد

الدفاع: جبري - بوزياني - كوناتيه

الوسط: سميري - يان - محمد توجاي - يوسف بلايلي - بن محمد

الهجوم: أوجبيلو - أهولو

ساجرادا الأنجولي، فيتو

تشكيل ساجرادا أمام الترجي

نسيسانسي - ناندينهو كويسانجا - لولاس - أليسكندرو فيرناندو - موينهو - باربوسا - سيلسو - شاكويلي - كاشي - فيكتورينو - داباندا

وتأهل فريق الترجي رسميًا إلى الدور المقبل برفقة بيراميدز، فيما تبخرت فرص ساجرادا الأنجولي في الصعود.

ويتصدر الترجي ترتيب المجموعة الرابعة في دوري أبطال إفريقيا، برصيد 10 نقاط، أما ساجرادا فيأتي في المركز الثالث برصيد 5 نقاط، وإليكم تفاصيل المباراة: -

موعد مباراة الترجي ضد ساجرادا في دوري أبطال إفريقيا

تقام مباراة الترجي ضد ساجرادا في دوري أبطال إفريقيا في تمام الساعة 21:00 بتوقيت القاهرة و19:00 بتوقيت جرينتش.

تصريحات مدرب الترجي

أكد مدرب الترجي الرياضي التونسي، لورينتو ريجيكامب، أن الهدف الأسمى لفريقه في مباراة الجولة الأخيرة من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أفريقيا، هو تحقيق الانتصار على حساب ساغرادا إسبيرانسا الأنغولي.

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