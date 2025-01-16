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رياضة

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام سيلتا فيجو في كأس ملك إسبانيا

ريال مدريد
ريال مدريد

يستضيف ريال مدريد، بقيادة المدرب كارلو أنشيلوتي، نظيره سيلتا فيجو، على أرضية ملعب "سانتياجو برنابيو" اليوم الخميس ضمن منافسات دور الـ16 من كأس ملك إسبانيا بعد أيام من خسارة السوبر الإسباني أمام برشلونة.

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام سيلتا فيجو في كأس ملك إسبانيا 

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: لوكاس فاسكيز، تشواميني، أنطونيو روديجير، فيرلاند ميندي.

خط الوسط: فيدي فالفيردي، إدواردو كامافينجا، جود بيلينجهام.

خط الهجوم: كيليان مبابي، رودريجو، فينيسيوس جونيور.

موعد مباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو 

تنطلق مباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو اليوم في كأس ملك إسبانيا في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر والنصف بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو

تذاع مباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو اليوم في كأس ملك إسبانيا عبر قناة SSC SPORTS 1.

وتأهل نادي ريال مدريد إلى منافسات دور الـ16، بعد الفوز على ديبورتيفو مينيرا بخماسية نظيفة في مباريات دور الـ32 من كأس ملك إسبانيا.

بينما تأهل سيلتا فيجو إلى الدور ذاته وذلك بعد أن فاز في مباريات دور الـ32 على نظيره ريسنج بنتيجة 3/2.

وسخر الحساب الرسمي لنادي برشلونة، من غريمه التقليدي ريال مدريد، بعد فوز الفريق الكتالوني على ريال بتيس 1/5، في دور الـ16 لبطولة كأس ملك إسبانيا.

سخرية برشلونة من ريال مدريد

ويعد فوز برشلونة على ريال بيتس بخماسية، الثاني للفريق الكتالوني، بعد أيام من فوزه على ريال مدريد يوم الأحد الماضي بنتيجة 5-2 في السعودية ليتوج بلقب كأس السوبر الإسباني.

وعقب مباراة ريال بيتيس نشر الحساب الرسمي لبرشلونة تغريدة بمنصة إكس، ويظهر فيها كوندي ويرفع يده بالرقم (5) وكتب على الصورة "موسم الخمسات"، في إشارة إلى المباراة الماضية أمام ريال مدريد ومباراة بيتيس، والتي فاز بهما بخماسية.

ولم يكتفِ حساب برشلونة بذلك بل نشر صورة أخرى بنها نتيجة المباراة (1/5) وكتب عليها "هلا بالخميس"، ثم أعاد تغريدها مرة أخرى وكتب "كلشي حولي يذكرني بشي"، في إشارة إلى المباراة الماضية أيضًا أمام الريال.

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