السبت 18 يناير 2025
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رياضة

بورنموث يقسو على نيوكاسل برباعية ويوقف سلسلة انتصاراته في الدوري الإنجليزي

نيوكاسل يونايتد،
نيوكاسل يونايتد، فيتو

الدوري الإنجليزي، حقق فريق بورنموث فوزا مثيرا بأربعة أهداف مقابل هدف أمام  نيوكاسل في المباراة التي أقيمت على ملعب سانت جيمس بارك في أولى مباريات الجولة الثانية والعشرين للدوري الإنجليزي.

وتقدم بورنموث عن طريق جوستين كلويفرت في الدقيقة 6، وأضاف الهدف الثاني لفريقه مع نهاية الشوط الأول بالدقيقة 44.

وأحرز جوستين الهدف الثالث له ولفريقه في الدقيقة 90+2.

وسجل الهدف الرابع لبورنموث عن طريق ميلوس كيركيز في الدقيقة 90+6

وسجل هدف نيوكاسل الوحيد بورنو جيمارايش في الدقيقة 25.

 

تشكيل نيوكاسل يونايتد أمام بورنموث 

تشكيل بورنموث أمام نيوكاسل يونايتد 

 نيوكاسل يونايتد دخل وهو منتشي بتحقيق خمسة انتصارات متتالية في آخر خمس مباريات خاضها في كل المسابقات سواء الدوري الإنجليزي الممتاز أو كأس رابطة المحترفين أو كأس الاتحاد الإنجليزي.

وبهذا يحتل نيوكاسل يونايتد المركز الرابع 38 نقطة.


وبهذا الفوز تستمر صحوة  بورنموث، الذي  يحتل المركز السادس  برصيد 37 نقطة بفارق نقطة وحيدة عن نيوكاسل.

 التقى نيوكاسل يونايتد مع بورنموث في  28 مباراة عبر تاريخهما في الدوري الإنجليزي، وحقق نيوكاسل الفوز في 14 مباراة، بينما فاز بورنموث في ثمانية مباريات، وتعادل الفريقين في  6 مباريات.

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