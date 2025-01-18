وكيل تعليم الجيزة يشدد على تعويض الطلاب عن أي وقت ضائع في الامتحانات

شدد سعيد عطية، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، على ضرورة ضمان سير الامتحانات بمنتهى الانضباط والنزاهة، مؤكدًا على أن حقوق الطلاب ستكون محفوظة تحت أي ظرف.

تعويض الطلاب عن أي وقت ضائع نتيجة تأخر تسليم أوراق الأسئلة

وأكد عطية، على أهمية تعويض الطلاب عن أي وقت ضائع نتيجة تأخر تسليم أوراق الأسئلة، وذلك حفاظًا على حقوقهم وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

كما شدد وكيل الوزارة على الالتزام التام بالتعليمات الوزارية المنظمة لسير الامتحانات، مع التأكيد على أهمية توفير بيئة ملائمة للطلاب داخل اللجان، من حيث النظافة والإضاءة والتهوية، لضمان تحقيق أفضل أداء لهم.

وانطلقت امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلبة الشهادة الإعدادية، اليوم السبت، على مستوى الجمهورية حيث يتم تقييم الطلاب حسب جداول امتحانات الفصل الدراسى الأول التى تم إعلانها من قبل المديريات التعليمية حتى 23 يناير 2025.



وحذرت المديريات التعليمية الطلاب من حيازة التليفون المحمول والأجهزة الإلكترونية التى تساعد على الغش داخل اللجان الإمتحانية سواء مع المراقبين أو الطلاب، واتخاذ ما يلزم من إجراءات تجاه ما يتم رصدها من مخالفات وفقًا للوائح والتعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات فى هذا الشأن، حيث شددت المديريات على أهمية تحقيق الانضباط والالتزام داخل اللجان والمتابعة بشكل دقيق لمنع أى محاولات غش.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.