السبت 18 يناير 2025
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أخبار مصر

وكيل تعليم الجيزة يشدد على تعويض الطلاب عن أي وقت ضائع في الامتحانات

وكيل تعليم الجيزة
وكيل تعليم الجيزة

شدد سعيد عطية، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، على ضرورة ضمان سير الامتحانات بمنتهى الانضباط والنزاهة، مؤكدًا على أن حقوق الطلاب ستكون محفوظة تحت أي ظرف.

 تعويض الطلاب عن أي وقت ضائع نتيجة تأخر تسليم أوراق الأسئلة

وأكد عطية، على أهمية تعويض الطلاب عن أي وقت ضائع نتيجة تأخر تسليم أوراق الأسئلة، وذلك حفاظًا على حقوقهم وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

كما شدد وكيل الوزارة على الالتزام التام بالتعليمات الوزارية المنظمة لسير الامتحانات، مع التأكيد على أهمية توفير بيئة ملائمة للطلاب داخل اللجان، من حيث النظافة والإضاءة والتهوية، لضمان تحقيق أفضل أداء لهم.

وانطلقت امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلبة الشهادة الإعدادية، اليوم السبت، على مستوى الجمهورية حيث يتم تقييم الطلاب حسب جداول امتحانات الفصل الدراسى الأول التى تم إعلانها من قبل المديريات التعليمية حتى 23 يناير 2025.


وحذرت المديريات التعليمية الطلاب من حيازة التليفون المحمول والأجهزة الإلكترونية التى تساعد على الغش داخل اللجان الإمتحانية سواء مع المراقبين أو الطلاب، واتخاذ ما يلزم من إجراءات تجاه ما يتم رصدها من مخالفات وفقًا للوائح والتعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات فى هذا الشأن، حيث شددت المديريات على أهمية تحقيق الانضباط والالتزام داخل اللجان والمتابعة بشكل دقيق لمنع أى محاولات غش.

 

 

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