السبت 18 يناير 2025
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حوادث

الأهالي يسلمون لص المقابر إلي مركز شرطة طامية في الفيوم

النضبوكات، فيتو
النضبوكات، فيتو

تمكن أهالي منطقة المقابر بمدينة طامية بمحافظة الفيوم، من القبض على أحد اللصوص أثناء محاولته سرقة أبواب المقابر اليوم السبت، وتم تسليمه إلي مركز شرطة طامية.

رصد اللص والقبض عليه

 لاحظ الأهالي المقيمون بالقرب من المقابر، تحركات غريبة لشخص يستقل تروسيكل داخل المقابر، ثم بدأ في خلع أبواب المدافن وتحميلها علي التروسيكل، فتجمع الأهالي وتمكنوا من القبض عليه قبل أن يتمكن من الهروب، وتم تسليمه إلى الأجهزة الأمنية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

بلاغ لمدير الأمن وقرار النيابة

وتلقي اللواء أحمد عزت مدير أمن الفيوم، إخطارا من مأمور مركز طامية يفيد بأن الأهالي المقيمين بالقرب من مدافن مدينة طامية، تمكنوا من إلقاء القبض علي لص تخصص في سرقة أبواب المقابر الحديدية، وتم تسليمه إلي مركز شرطة طامية.

وتحرر محضر بالواقعة بمركز شرطة طامية، وأحيل الي النيابة العامة التي  باشرت التحقيق، وكلب وكيل النيابة تحريات إدارة البحث الجنائي حول الواقعة.

 

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وأكد الأهالي أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها رصد محاولات لسرقة المقابر أو ممتلكات عامة،  وطالبوا بضرورة تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية التعاون مع الأجهزة الأمنية للحفاظ على الممتلكات وحماية المجتمع من مثل هذه الحوادث، التي تعد انتهاكا لحرمة الموتي.

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