السبت 18 يناير 2025
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خارج الحدود

بن غفير يقدم استقالته من حكومة نتنياهو غدا الأحد احتجاجا على صفقة الأسرى

بن غفير، فيتو
بن غفير، فيتو

أعلن  حزب وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف، إيتمار بن غفير، اليوم السبت، أنه يعتزم  تقديم استقالته من الحكومة الإسرائيلية غدا الأحد.

استقالة بن غفير من الحكومة 

وفي السياق ذاته كشفت  تقارير عبرية، عن الخليفة المحتمل لوزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير ، في الحكومة الإسرائيلية،  حال استقال من منصبه وغادر الحكومة.

وذكرت القناة 13 العبرية نقلًا عن مصدر مقرب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قوله إن من المتوقع أن يشغل وزير الزراعة آفي ديختر منصب بن غفير مؤقتًا.

بديل بن غفير في حكومة نتنياهو 

وهدد بن غفير بالاستقالة وسحب حزبه "عوتسماه يهوديت" من الحكومة إذا تمت المصادقة على اتفاق وقف إطلاق النار واستعادة الرهائن مع حركة “ حماس”في قطاع غزة، حيث يرفض الوزير اليميني المتطرف الاتفاق بشدة.

وكانت مصادر أشارت، في وقت سابق، إلى أن الوسطاء في الصفقة مارسوا ضغطًا على نتنياهو من أجل الانتهاء من موافقات الحكومة الإسرائيلية بنهاية الجمعة.

وتعقد الحكومة الإسرائيلية اجتماعها منذ عدة ساعات لبحث إقرار الصفقة مع "حماس"، وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن الوزير دودي أمسالم عارض الاتفاق وطلب إعادة كل الرهائن بصفقة واحدة.

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن رؤساء الأجهزة الأمنية خلال اجتماع الحكومة قولهم إن تقديراتهم تشير إلى أن "حماس لديها مصلحة في احترام الاتفاق".

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نتنياهو بن غفير حماس

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