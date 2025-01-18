السبت 18 يناير 2025
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خارج الحدود

مصادر عبرية تكشف "بديل" بن غفير في حكومة نتنياهو

بن غفير ونتنياهو،
بن غفير ونتنياهو، فيتو

كشفت مصادر عبرية، اليوم السبت، عن الخليفة المحتمل لوزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير ، في الحكومة الإسرائيلية،  حال استقال من منصبه وغادر الحكومة.

وذكرت القناة 13 العبرية نقلًا عن مصدر مقرب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قوله إن من المتوقع أن يشغل وزير الزراعة آفي ديختر منصب بن غفير مؤقتًا.

وهدد بن غفير بالاستقالة وسحب حزبه "عوتسماه يهوديت" من الحكومة إذا تمت المصادقة على اتفاق وقف إطلاق النار واستعادة الرهائن مع حركة “ حماس”
في قطاع غزة، حيث يرفض الوزير اليميني المتطرف الاتفاق بشدة.

وكانت مصادر قد أشارت، في وقت سابق، إلى أن الوسطاء في الصفقة مارسوا ضغطًا على نتنياهو من أجل الانتهاء من موافقات الحكومة الإسرائيلية بنهاية الجمعة.

وتعقد الحكومة الإسرائيلية اجتماعها منذ عدة ساعات لبحث إقرار الصفقة مع "حماس"، وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن الوزير دودي أمسالم عارض الاتفاق وطلب إعادة كل الرهائن بصفقة واحدة.

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن رؤساء الأجهزة الأمنية خلال اجتماع الحكومة قولهم إن تقديراتهم تشير إلى أن "حماس لديها مصلحة في احترام الاتفاق".

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