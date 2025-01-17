الجمعة 17 يناير 2025
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خارج الحدود

وسائل إعلام إسرائيلية: اتفاق وقف إطلاق النار بغزة يدخل حيز التنفيذ 12 ظهر الأحد

جيش الاحتلال، فيتو
جيش الاحتلال، فيتو

 ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، في تقرير لها اليوم الجمعة، أن اتفاق وقف إطلاق النار بغزة يدخل حيز التنفيذ في 12 ظهر الأحد المقبل.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن المرحلة الأولى من صفقة تبادل الأسرى تتضمن الإفراج عن ألفي أسير فلسطيني، بينهم مئات المحكومين بالسجن المؤبد.

المرحلة الأولى من صفقة الأسرى 

ونشرت وزارة القضاء الإسرائيلية قائمة الأسرى الفلسطينيين الذين سيتم الإفراج عنهم في الدفعة الأولى، والتي تضمنت أسماء 95 أسيرا.

وفي السياق ذاته، أكد مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الجمعة، مصادقة الحكومة المصغرة على اتفاق غزة.

وقال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة، إن تل أبيب حصلت على ضمانات باستمرار الحرب في غزة إذا لم يتم تلبية المطالب الأمنية.

وأكدت حركة حماس، أمس الخميس، التزامها باتفاق وقف النار الذي أعلن عنه الوسطاء.

وزعم مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، أن حركة حماس تحاول خلق أزمة في اللحظات الأخيرة تمنع التوصل لتسوية.
 

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