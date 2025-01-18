أرتيتا يعلن تشكيل أرسنال أمام أستون فيلا في الدوري الإنجليزي

الدوري الإنجليزي، أعلن مايكل أرتيتا المدير الفني لـ ارسنال تشكيل فريقه لمواجهة نظيره أستون فيلا مساء اليوم السبت على ملعب إستاد الإمارات، ضمن منافسات الجولة الـ 22 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

تشكيل أرسنال أمام أستون فيلا

تشكيل أستون فيلا أمام أرسنال

ريال مدريد يهدد صفقة آرسنال المنتظرة من الليجا

كشفت تقارير صحفية أن آرسنال يسعى بكل قوة للظفر بخدمات نجم خط الوسط الإسباني مارتن زوبيميندي لاعب ريال سوسيداد.

ويمتلك زوبيميندي شرطًا جزائيًّا قيمته 60 مليون يورو، وهو مبلغ مستعد آرسنال لدفعه من أجل ضم اللاعب في الميركاتو الشتوي الجاري.

ورغم المفاوضات الجارية مع وكلاء اللاعب، تؤكد صحيفة "Noticias de Gipuzkoa" الإسبانية والمُقربة من نادي ريال سوسيداد، أن زوبيميندي لن يتخذ قرارًا بشأن مستقبله قبل الصيف.

ليفربول كان واثقًا من إتمام الصفقة الصيف الماضي، إلا أن زوبيميندي قرر البقاء مع ريال سوسيداد في اللحظات الأخيرة.

وتشير التوقعات إلى أن زوبيميندي قد لا يستمر في ريال سوسيداد الموسم المقبل، حيث إن هناك عدة أندية مستعدة لتفعيل الشرط الجزائي.

ويظل مانشستر سيتي في السباق للحصول على خدماته، ولكن التهديد الأكبر لآمال آرسنال يأتي من ريال مدريد حال إذا قرر ريال مدريد تعيين تشابي ألونسو المدير الفني لباير ليفركوزن كمدرب جديد للملكي في الصيف، فقد يكون من الصعب على زوبيميندي مقاومة فرصة العمل تحت قيادة لاعبه المفضل.

ريال مدريد يضع زوبيميندي علي رأس اهتماماته

وفقًا للتقارير الأخيرة، فقد حدد ريال مدريد زوبيميندي، إلى جانب رودري هيرنانديز نجم مانشستر سيتي، كأبرز أهدافه لتعزيز خط الوسط الصيف المقبل.

ويرى النادي الملكي أن الفريق افتقد السيطرة هذا الموسم بعد اعتزال دور توني كروس.

وإذا نوى نادي ريال مدريد التحرك، فمن المتوقع أن يبدأ المفاوضات في وقت مبكر من هذا العام، تماشيًا مع نمط صفقاته السابقة.

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