السبت 18 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

مقالات مختارة

البلطجة في المدارس الدولية والبكالوريا!

حادث مفزع وقع بإحدي المدارس الـ "هاي كلاس" بالتجمع الخامس.. لعتداء من طالبتين علي طالبة ثالثة.. السبب تافه وهو المرور بأحد الممرات.. كلمة مع كلمة تحولت إلي مشادة والمشادة إلي معركة والمعركة إلي دماء وإصابات واستدعاء للإسعاف والإسعاف يستدعي الشرطة لإثبات الحالة!

 
هذه الحالات تزايدت الفترة الأخيرة أكثرها مأساوية ما تناولناه قبل عام من تنمر علي تلميذة دفعها للانتحار! وللأمانة فحالات الشجار والاشتباك اللفظي والفعلي موجودة في كافة درجات المدارس.. لا ترتبط بطبقة أو بأخري، لكن للأمانة أيضا فهي أشد خطرا في المدارس الدولية والخاصة وأولاد الطبقات الثرية..

 

حيث يتداخل النفوذ علي خط الأزمات، ويغلق ملفات التحقيق بنوعيه.. الجنائي والإداري.. ويتم إنقاذ مرتكبي الأحداث وسحبهم مثل الشعرة من العجين.. وهنا الخطورة ومكمنها. حيث يترسخ ذلك في أذهان أبناء هذه الأسر، وهو دافع رئيسي لتكرار الأمر.. فالدية معروفة.. زيارات واتصالات وترضيات.. فلما لا من استعراض العضلات والقوي المتاحة إن كان الأمر بالسهولة التي جرت؟!

 

نقف أمام اختبار مهم لوزير التربية والتعليم.. ونأمل أن تصل غدا إلي المدرسة المذكورة لجنة تحقيق من الوزارة.. لا تعاقب التلاميذ المخطئين إذا ثبت ضدهم ما نسب إليهم فحسب.. بل ومعاقبة المدرسة عينها -وصاحبها أو أصحابها هم أيضا من المتنفذين بدرجات متباينة- إذا ثبت كذلك تقصيرها من أي جانب!


سعدنا بعودة التلاميذ والطلاب إلي مدارسهم وتفعيل الحضور والانصراف.. يتبقي انضباط أوجه العملية التعليمة كاملة.. خاصة النفوذ علي حساب الأخلاق والتربية والقانون! 

روسيا وإيران.. اتفاقية استقبال ترامب!

جمال عبد الناصر.. الرجل الذي رحل قبل عرسه!


في ظل تحول كبير من نظام تعليمي إلي آخر.. يحق وضع التعليم في مصر تحت هيمنة الوزارة بقيمها التي نعرفها.. نشاهد طلبة البكالوريا في الافلام القديمة وهم في كامل هندامهم ورونقهم والتزامهم.. نريد عودة المشهد كاملا.. جوهره قبل مظهره.. مضمونه قبل عنوانه.. خلق أصحابه قبل ثرواتهم ونفوذهم!

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

العملية التعليمة المدارس الدولية بلطجة في المدارس وزير التربية والتعليم التعليم البكالوريا الشجار بين التلاميذ فيتو بوابة فيتو الكاتب الصحفي احمد رفعت

مواد متعلقة

معارك المسلماني على كورنيش القاهرة! (الحلقة الأخيرة)

معارك المسلماني علي كورنيش القاهرة ! (3)

معارك المسلماني على كورنيش القاهرة! (2)

معارك المسلماني علي كورنيش القاهرة! (1)

هل نهدم السد العالي؟!
ads

الأكثر قراءة

الأطباء يكشفون سر وفاة لاعب الإسكواش محمد يحيى فجأة في الملعب

تعرف على أسعار النحاس في السوق اليوم السبت

جماهير الأهلي تهاجم أكرم توفيق بعد اقتراب رحيله عن الفريق (فيديو)

قرارات عبد اللطيف تثير الغضب، والنشطاء: العيال تعبت من كتر الامتحانات وأعمال السنة «كارثة»

وزير التعليم يوجه بإرسال لجنة غدا للتحقيق بواقعة التعدي على طالبة بمدرسة دولية في القاهرة

5 فئات تستحق الدعم النقدي وفقا للقانون الجديد (إنفوجراف)

القبض على 3 سيدات بتهمة تلقين ذويهن إجابات امتحان المرحلة الإعدادية بالمنوفية

القنوات المفتوحة لمباراة الأهلي وأورلاندو بايرتس بدوري أبطال إفريقيا

منوعات

المزيد

استطلاع: أكثر من ربع الألمان تمارضوا للتغيب عن العمل

الطيران المدني الأمريكي يعلق رحلات صاروخ إيلون ماسك لهذا السبب

اكتشاف تنوع شكل أحزمة المذنبات حول النجوم البعيدة

استطلاع: 40% من الألمان غير راضين عن أداء الديمقراطية في بلادهم

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار النحاس في السوق اليوم السبت

استقرار أسعار السكر اليوم السبت في الأسواق

31.8 ألف دولار سعر طن القصدير في السوق اليوم السبت

كم يبلغ سعر الأرز في السوق اليوم السبت؟

المزيد
ads

انفوجراف

5 فئات تستحق الدعم النقدي وفقا للقانون الجديد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دار الإفتاء توضح تفضيل النبي برحلتي الإسراء والمعراج

أسماء سورة الأحزاب وفضائلها وسبب نزول بعض آياتها

ما حكم الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج في ليلة السابع والعشرين من شهر رجب ؟، الأزهر يرد

المزيد
الجريدة الرسمية