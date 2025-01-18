البلطجة في المدارس الدولية والبكالوريا!

حادث مفزع وقع بإحدي المدارس الـ "هاي كلاس" بالتجمع الخامس.. لعتداء من طالبتين علي طالبة ثالثة.. السبب تافه وهو المرور بأحد الممرات.. كلمة مع كلمة تحولت إلي مشادة والمشادة إلي معركة والمعركة إلي دماء وإصابات واستدعاء للإسعاف والإسعاف يستدعي الشرطة لإثبات الحالة!



هذه الحالات تزايدت الفترة الأخيرة أكثرها مأساوية ما تناولناه قبل عام من تنمر علي تلميذة دفعها للانتحار! وللأمانة فحالات الشجار والاشتباك اللفظي والفعلي موجودة في كافة درجات المدارس.. لا ترتبط بطبقة أو بأخري، لكن للأمانة أيضا فهي أشد خطرا في المدارس الدولية والخاصة وأولاد الطبقات الثرية..

حيث يتداخل النفوذ علي خط الأزمات، ويغلق ملفات التحقيق بنوعيه.. الجنائي والإداري.. ويتم إنقاذ مرتكبي الأحداث وسحبهم مثل الشعرة من العجين.. وهنا الخطورة ومكمنها. حيث يترسخ ذلك في أذهان أبناء هذه الأسر، وهو دافع رئيسي لتكرار الأمر.. فالدية معروفة.. زيارات واتصالات وترضيات.. فلما لا من استعراض العضلات والقوي المتاحة إن كان الأمر بالسهولة التي جرت؟!

نقف أمام اختبار مهم لوزير التربية والتعليم.. ونأمل أن تصل غدا إلي المدرسة المذكورة لجنة تحقيق من الوزارة.. لا تعاقب التلاميذ المخطئين إذا ثبت ضدهم ما نسب إليهم فحسب.. بل ومعاقبة المدرسة عينها -وصاحبها أو أصحابها هم أيضا من المتنفذين بدرجات متباينة- إذا ثبت كذلك تقصيرها من أي جانب!



سعدنا بعودة التلاميذ والطلاب إلي مدارسهم وتفعيل الحضور والانصراف.. يتبقي انضباط أوجه العملية التعليمة كاملة.. خاصة النفوذ علي حساب الأخلاق والتربية والقانون!



في ظل تحول كبير من نظام تعليمي إلي آخر.. يحق وضع التعليم في مصر تحت هيمنة الوزارة بقيمها التي نعرفها.. نشاهد طلبة البكالوريا في الافلام القديمة وهم في كامل هندامهم ورونقهم والتزامهم.. نريد عودة المشهد كاملا.. جوهره قبل مظهره.. مضمونه قبل عنوانه.. خلق أصحابه قبل ثرواتهم ونفوذهم!

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