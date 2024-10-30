جامعة المنصورة الأهلية تحتفل بذكرى انتصارات أكتوبر

احتفلت جامعة المنصورة الأهلية بالذكرى الواحدة والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة، بندوة بعنوان "بين الماضي والحاضر والدروس المستفادة"، تحت رعاية الدكتور شريف يوسف خاطر، رئيس الجامعة.

استقبل كل من الدكتور شريف يوسف خاطر، رئيس الجامعة والدكتور محمد عبد العظيم، المستشار الهندسي لرئيس الجامعة، اللواء الطيار أركان حرب أحمد كمال المنصوري، أحد أبطال سلاح الطيران المصري في حرب أكتوبر، وبحضور كل من الدكتورة رشا بروة، عميد كلية تكنولوجيا العلوم الصحية، الدكتورة رئيفة علام، عميد كلية التمريض، الدكتورة أميرة طمان، مدير برنامج الطب والجراحة بكلية الطب، الدكتورة نهى الوصيفي، مدير برنامج طب وجراحة الفم والأسنان بكلية طب الأسنان، الدكتور أحمد الشيخ، مدير برنامج فارما D صيدلة إكلينيكية بكلية الصيدلة، الدكتور إيهاب عبد الحي، مدير برامج كلية الهندسة، الدكتور مدحت عرفات، مدير برامج كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية، أسامة موسى، المشرف العام على مقر الجامعة، مجدي فريد، المشرف العام على الشئون المالية، ومديري الإدارات وأعضاء الجهاز الإداري بالجامعة وطلاب من مختلف كليات الجامعة وعدد من الأسر الطلابية، وأسرة طلاب من أجل مصر.

وفي كلمته، عبّر الدكتور شريف خاطر عن أهمية نصر أكتوبر الذي يمثل رمزًا للفخر والعزيمة، مؤكدًا أن هذه الذكرى العظيمة تجسد مثالًا يُحتذى به على المستويين الوطني والدولي، وأوضح أن سلاح الطيران المصري كان له دور محوري في تحقيق النصر، حيث قاد ضربة جوية مزلزلة استهدفت مواقع العدو بدقة وعزيمة صلبة، فكانت هي الشرارة التي ألهبت حماس الجنود ورفعت معنوياتهم في المعركة، وأسست للانتصارات التالية التي أعادت لمصر أرضها وكرامتها، وأضاف: "إن الضربة الجوية الأولى ستظل شاهدًا على شجاعة الطيارين المصريين الذين أثبتوا للعالم أن مصر قادرة على تجاوز أي تحدٍ بسواعد أبنائها المخلصين".

وأشاد "خاطر" بقدرة الجيش المصري على تحدي الصعوبات وإثبات كفاءة التخطيط العسكري المصري رغم تفوق العدو في العتاد، حيث قدم الجيش أداءً غير تقليدي كان من أهم عناصر تحقيق النصر، كما وجّه رسالة مؤثرة إلى الطلاب، قائلًا: "إن الروح التي تحلى بها المصريون في حرب أكتوبر يجب أن تكون ملهمة لكم اليوم في كل ما تسعون لتحقيقه، سواء في الدراسة أو العمل أو المشاركة المجتمعية، فرغم التحديات التي واجهها الجيش إلا أن العزيمة القوية والإصرار الجماعي كانا وراء استعادة الأرض والكرامة".

وأضاف الدكتور محمد عبد العظيم في كلمته قائلًا بأن احتفالنا اليوم بذكرى نصر أكتوبر المجيد يأتي تأكيدًا على القيم الراسخة التي يمثلها هذا النصر العظيم، فالروح الوطنية العالية والتضحية التي أظهرها أبطال قواتنا المسلحة تبقى نبراسًا يُضيء لنا الطريق، ويأتي هذا اللقاء مع اللواء الطيار أركان حرب أحمد كمال المنصوري ليذكرنا بأهمية مواصلة العطاء والمثابرة، وليحفّز أبناءنا الطلاب على استلهام قيم الانتماء والتفاني من أجل وطنهم، مؤكدًا أن جامعة المنصورة الأهلية، كإحدى جامعات الجيل الرابع، تولي أهمية قصوى لغرس هذه القيم، وتحرص على إعداد أجيال قادرة على المساهمة في بناء مصر المستقبل.

ومن جانبها؛ عبرت الدكتور رئيفة علام، عميد كلية التمريض ومنسق الاحتفالية عن فخرها بتنظيم الجامعة لهذه الندوة التي تسلط الضوء على الدروس المستفادة من نصر أكتوبر، وأكدت على دور أعضاء هيئة التدريس في نقل تاريخ مصرنا المجيد ومعانيه العميقة إلى الأجيال الشابة، فحرب أكتوبر ليست مجرد ذكرى بل هي درس في الإرادة والتحدي، وأكدت على أهمية الندوة كفرصة ثمينة لطلاب الجامعة للتعلم من تجارب من سبقوهم، وكمحفز لهم للسعي نحو تحقيق طموحاتهم بروح الإصرار والعزيمة التي تجسدها هذه الذكرى.

من جهته، عبّر اللواء الطيار أحمد المنصوري عن سعادته الكبيرة بوجوده في رحاب جامعة المنصورة الأهلية، إحدى جامعات الجيل الرابع، التي أنشأت كجزء من المشروعات القومية بهدف إتاحة فرص وبرامج تعليمية متميزة تتناسب واحتياجات سوق العمل وتواكب المستقبل، والتي وصفها بأنها "منارة علمية تلهم الأجيال القادمة"، وأبدى إعجابه الشديد بمستوى تطور الجامعة وبنيتها التحتية والتكنولوجية المتميزة، مشيرًا إلى أنها تحتضن جيلًا جديدًا من الشباب المصري الذي يُعوّل عليه في بناء مستقبل مصر وحماية مقدراتها.

واستعرض "المنصوري" خلال الندوة تفاصيل تجربته الشخصية في حرب أكتوبر، حيث تحدث عن الدور المحوري للقوات الجوية المصرية وكيف استطاعت بمعنوياتها المرتفعة وكفاءتها الفائقة أن تسطر نصرًا يُدرّس في الأكاديميات العسكرية حول العالم، ووصف بطولات الطيارين المصريين في المعارك الجوية، وخاصة في معركة المنصورة الشهيرة، التي كانت واحدة من أكبر المعارك الجوية في التاريخ، قائلًا إن هذه المعركة تعد رمزًا للفخر الوطني وستظل تُذكر للأجيال القادمة، كما تحدث عن بعض المناورات المعقدة التي خاضها ورفاقه من نسور القوات الجوية، وكيف أن تلك المعارك التي تتطلب شجاعة استثنائية أصبحت من أهم العناصر التي تدرس في الأكاديميات العسكرية، كدليل على عبقرية التخطيط والقدرة على التفوق تحت الضغوط.

وفي نهاية كلمته، دعا اللواء أحمد المنصوري إلى ضرورة غرس قيم أكتوبر في نفوس الشباب المصري، مؤكدًا أنهم "درع الوطن المستقبلي، وأنهم بأخذهم العبرة من بطولات أكتوبر، سيصبحون قادرين على مواجهة التحديات مهما كانت"، مشددًا على أن عقيدة المصريين لا تقبل إلا بالنصر مهما كانت الصعوبات.

وقد اختُتمت الندوة، بإهداء الدكتور شريف خاطر درع الجامعة للواء الطيار أحمد المنصوري، تقديرًا لدوره البطولي، وتكريمًا لمكانته كأحد أبطال أكتوبر الذين ساهموا في تغيير مسار التاريخ المصري الحديث.

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