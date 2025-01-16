وفد رفيع المستوى من مركز الكم الروسي يزور أكاديمية البحث العلمي

استقبلت الدكتورة جينا الفقي، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وفدًا رفيع المستوى من مركز الكم الروسي.

وضم الوفد الروسي كلًا من الدكتور رسلان يونوسوف، والمؤسس المشارك لمركز الكم الروسي، والبروفيسور ألكسندر تشيرنوف، الباحث الرئيسي بمجموعة "العدود الكمية والمواد منخفضة الأبعاد"، والدكتور ديمتري تشيرموشينتسيف، الباحث الأول بمجموعة "البصريات الكمية" ورئيس مجموعة البحث والتطوير "Rosatom Quantum Technologies"، وبولينا كيتايتسيفا، السكرتيرة العلمية لمركز الكم الروسي ومديرة مشروع "Rosatom Quantum Technologies".

وناقش الطرفان خلال الاجتماع سبل التعاون المستقبلي بين المؤسستين في مجال تقنيات الكم والمجالات ذات الصلة.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنشاء الأكاديمية المصرية لعلوم الرياضيات وتوافقا مع استراتيجية التعليم العالي والبحث العلمي والتي تهدف إلى تحقيق رؤية شاملة لمصر في مجالات التنمية المتنوعة واستكمال للجهود التي تبذلها أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا لتعزيز التعاون البحثي في مجالات الرياضيات والفيزياء الأساسية وتقنيات الكم مع الدول الرائدة عالميًا في هذه المجالات.

كما تضمن الاجتماع التركيز على استثمار عضوية مصر في مجموعة "بريكس".

وقدم الجانب الروسي عرضًا عن خارطة الطريق الوطنية للحوسبة الكمية بروسيا الاتحادية، إضافة إلى استعراض إمكانات مركز الكم الروسي وأبرز مشروعاته الحالية وتطبيقاته العملية في مجال تكنولوجيا الكم، وتناولت المناقشات بين الجانبين آليات نشر الوعي وتعزيز ثقافة الرياضيات والفيزياء بين الطلاب المصريين، حيث تم اقتراح عدة مجالات للتعاون تشمل إعداد برامج تنمية مهنية لمعلمي الرياضيات والعلوم الأساسية، وتقديم تدريبات عملية للمعلمين على أحدث تقنيات التكنولوجيا الكمية، وإطلاق برامج تبادل علمي تشمل جميع الفئات العمرية، بدءًا من طلبة المدارس وطلاب الجامعات وصولًا إلى الباحثين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات والمراكز البحثية، والتعاون في تنفيذ برامج بحثية مشتركة تسهم في نقل المعرفة وتهيئة الكوادر البشرية المصرية وتأهيلها على أحدث تقنيات المستقبل.

وشارك في اللقاء من جانب الأكاديمية المهندس ماجد الصادق، المشرف على الشبكة القومية للمعلومات العلمية والتكنولوجية وأمين عام بنك المعرفة المصري، والدكتورة منة الله الكتامي، منسق العلاقات الدولية بالأكاديمية، بالإضافة إلى أعضاء اللجنة العلمية لإنشاء الأكاديمية المصرية لعلوم الرياضيات الدكتور أحمد جمعة رضوان، الدكتور شادي عبد العليم، والدكتور محمد السيد عبد العزيز.

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