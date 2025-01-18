محافظ القليوبية يفتتح معرض "أيادى مصر" للحرف اليدوية والتراثية

افتتح المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، اليوم السبت، معرض "أيادي مصر" للحرف اليدوية والتراثية، المُقام بمدينة شبرا الخيمة بنادي المؤسسة العمالية بمشاركة مجموعة من العارضين المنتجين للمشغولات الحرفية واليدوية.

محافظ القليوبية يفتتح معرض أيادي مصر

وعقب الافتتاح، تفقد محافظ القليوبية المعرض الذي ضم مشاركين من المجلس القومي للمرأة وجهاز تنمية المشروعات، وجمعية تنمية المرأة ورعايتها والأسر المنتجة ومركز التأهيل المهنى، وعدد آخر من العارضين، الذين أبدعوا فى إنتاج مجموعة متميزة ومتنوعة من المنتجات اليدوية والحرفية والتراثية، حيث حرص محافظ القليوبية على التواصل معهم وأبدى إعجابه الشديد بتلك المنتجات التي تعكس مهارة المبدعين من أبناء مصر، والتي تتضمن منتجات الفخار والخزف والجلود والاخشاب والمفروشات وأدوات ومستلزمات الحلي والإكسسوارات والسجاد اليدوي والكليم والأحجار الكريمة والتحف والأنتيكات ومشغولات الجلود والكروشيه.

التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة

ووجه محافظ القليوبية بالتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإصدار التراخيص لبعض المشروعات، وتقديم كافة سُبل الدعم الممكنة لهم، والعمل على فتح آفاق تسويقية جديدة لمنتجات الحرفيين، وكذلك وضع خطة لاعادة تنمية حرفة صناعة السجاد من الحرير وأعمال الحناء بالاضافة الي التنسيق لعمل دورات تدريبية من قبل العارضين لتعليم الحرف لآخرين والتوسعة في تلك الأنشطة لتصبح صناعة لفتح آفاق جديدة للعمل وتوسعه دوائر التسويق.

يشار إلى أن أيادى مصر تعد منصة للتسويق الإلكتروني للحرفيين وفرصة للترويج لمنتجاتهم على الإنترنت وتتميز بالتواصل المباشر مع العملاء وتسهل المنصة عمليات البيع والشراء بين الحرفيين والعملاء وكذلك تعزيز الحرف اليدوية والتراثية التى تساهم في الحفاظ على التراث المصري وتطوير الصناعات الحرفية، وكذلك تقديم الدعم الفني والتدريب لتحسين الجودة والتصميم والوصول إلى الأسواق العالمية وتستهدف الحرفيون الذين يعملون في الصناعات اليدوية مثل النسيج، الفخار، التطريز، الخشب، والمشغولات المعدنية والمصممين الذين يدمجون بين التراث والإبداع المعاصر والجمعيات الأهلية والتعاونيات التي تعمل في مجال الحرف اليدوية.

دعم الحرفيين والمرأة

وأكد محافظ القليوبية أن الدولة تولي اهتماما بالغا بهذا الملف وتقوم بتقديم كل الدعم للعاملين في مجال الحرف اليدوية والتراثية لما لها من دور مهم في خلق فرص عمل للمرأة والشباب والفتيات بجميع المحافظات بما يسهم في التمكين الاقتصادي للمجتمعات المحلية وتحسين مستوى معيشة الأسر.

جدير بالذكر وقد وجهت وزارة التنمية المحلية بإنشاء وحدة أيادي مصر بالمحافظات لضم أكبر عدد من الحرفيين على مستوى الجمهورية للمنصة والعمل علي زيادة أعداد المنتجات التراثية والحرفية المعروضة سواء من محافظة القليوبية وباقي المحافظات للعاملين في مجال الحرف اليدوية والتراثية لما لها من دور مهم في خلق فرص عمل للمرأة والشباب والفتيات بجميع المحافظات بما يسهم في التمكين الاقتصادي للمجتمعات المحلية وتحسين مستوى معيشة الأسر.

جاء ذلك بحضور كل من النائب مجاهد نصار والنائبة منيرة الأشقر أعضاء مجلس النواب والدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ واللواء أحمد أبو بكر رئيس مدينة شبرا الخيمة وخالد العرفي رئيس حي غرب شبرا الخيمة وعباس صابر أمين عام المؤسسة العماليه وسماح يوسف مديرة وحدة أيادي مصر بالمحافظة وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

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