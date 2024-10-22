الثلاثاء 22 أكتوبر 2024
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خبير موارد مائية يكشف سر رفض مصر التوقيع على اتفاقية عنتيبي

سر رفض مصر التوقيع
سر رفض مصر التوقيع على اتفاقية عنتيبي، فيتو

كشف الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية والجيولوجيا بجامعة القاهرة، عن السر الذي دفع مصر إلى عدم التوقيع على "اتفاقية عنتيبي"، مؤكدًا أن هناك ثلاث كلمات تفصل مصر عن التوقيع على الاتفاقية.

ثلاث كلمات تفصل مصر عن توقيع اتفاقية عنتيبي


وأشار الدكتور عباس شراقي إلى أن الدول الموقعة على عنتيبي، لم تتفق على تكملة المادة 14 ب في الاتفاق، حيث تركت للاتفاق فيما بعد، حيث ترى دول المنابع "تحقيق الأمن المائي، مع عدم التأثير بشكل كبير على الأمن المائي لأي دولة أخرى في حوض النيل".

 

التوقيع على اتفاقية عنتيبي، فيتو
التوقيع على اتفاقية عنتيبي، فيتو


وقال الدكتور عباس شراقي عن اتفاقية عنتيبي ومصر: "ثلاث كلمات تفصل مصر عن توقيع اتفاقية عنتيبى"، مؤكدًا أن "دول المنابع عندما تتحدث عن مياه النيل، تقصد المياه الجارية بين ضفتي النهر (84 مليار م3)، والمياه السطحية والجوفية المتصلة به، وليس المياه التي تسقط على حوض نهر النيل وقدرها 1660 مليار م3".

تعريف الأمن المائي فى اتفاقية عنتيبى


وأشار الدكتور عباس شراقي إلى أن "تعريف الأمن المائي فى اتفاقية عنتيبى فى المادة الثانية يعني حق جميع دول حوض النيل في الوصول الموثوق إلى نظام نهر النيل واستخدامه لأغراض الصحة والزراعة وسبل العيش والإنتاج والبيئة".

تعريف الأمن المائي في اتفاقية عنتيبي، فيتو
تعريف الأمن المائي في اتفاقية عنتيبي، فيتو


وتابع عباس شراقي “المادة 14أ” تنص على "العمل معًا لضمان تحقيق جميع الدول للأمن المائي واستدامته" ولم يتم الاتفاق على تكملة 14ب وتركت للاتفاق فيما بعد، حيث ترى دول المنابع أن تكون "تحقيق الأمن المائي مع عدم التأثير بشكل كبير على الأمن المائي لأي دولة أخرى في حوض النيل".

سر رفض مصر التوقيع على اتفاقية عنتيبي


وعن سر عدم توقيع مصر على اتفاقية عنتيبي، قال الدكتور عباس شراقي: "أما مصر ترى أن تكون: عدم التأثير سلبًا على الأمن المائي والاستخدامات والحقوق الحالية لأي دولة أخرى في حوض النيل، وبالتالى الكلمات الفاصلة هى إضافة "الاستخدامات والحقوق الحالية".

مصر ترفض التوقيع على عنتيبي، فيتو
مصر ترفض التوقيع على عنتيبي، فيتو


وأكد شراقي أنه "إذا أرادت دول المنابع التعاون دخول اتفاقية عنتيبى حيز التنفيذ فعلا فلتراجع إضافة الكلمات الثلاث، غير ذلك فهي والعدم سواء".
 

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