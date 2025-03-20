18 صورة ترصد علاقة الرئيس السيسي بالمسجد النبوي ومقامات آل البيت

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي حرص مصر على استكمال عملية تطوير أماكن آل البيت بما تتضمنه من مساجد، مشيرًا إلى ما يعكسه تعلق المصريين بآل بيت رسول الله من إدراك لقيمتهم، واعتراف بفضلهم، داعيًا المولى عز وجل أن يديم على الشعب المصري الأمن والاستقرار والازدهار في شهر رمضان المبارك، وأن يحفظ الأمتين العربية والإسلامية

وترصد فيتو بالصور علاقة الرئيس السيسي بالمسجد النبوي ومقامات آل البيت

- زار الرئيس عبد الفتاح السيسي فجر اليوم مسجد السيدة نفيسة (رضي الله عنها)، وذلك لافتتاح أعمال التجديد بالمسجد، وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف والدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة والدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف والدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية واللواء أحمد العزازي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس قام بتفقد المسجد، حيث استمع إلى شرح من اللواء أحمد العزازي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بشأن أعمال التطوير التي قامت بها الهيئة الهندسية في المسجد ضمن جهود تطوير مساجد آل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك في اطار خطة الدولة لتطوير القاهرة التاريخية.

وأضاف السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي أن الرئيس أكد حرص مصر على استكمال عملية تطوير أماكن آل البيت بما تتضمنه من مساجد، مشيرًا إلى ما يعكسه تعلق المصريين بآل بيت رسول الله من إدراك لقيمتهم، واعتراف بفضلهم، داعيًا المولى عز وجل أن يديم على الشعب المصري الأمن والإستقرار والإزدهار في شهر رمضان المبارك، وأن يحفظ الأمتين العربية والإسلامية.

وأوضح المتحدث الرسمي أن الرئيس قام بأداء صلاة الفجر بالمسجد، ثم قام في الختام بزيارة مقام السيدة نفيسة.



- اهتم الرئيس السيسي بتطوير أضرحة ومقامات الصالحين وأضرحة آل البيت.



- افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرا يرافقه السلطان مفضل سيف الدين سلطان طائفة البهرة بالهند أعمال التطوير والترميم لمسجد السيدة زينب رضي الله عنها كما تفقد الرئيس السيسي أروقة المسجد كما أدى الرئيس السيسي الصلاة داخل المسجد.

وقال الرئيس السيسي: إن المولى عز وجل أكرم مصر بزيارة آل بيت النبي الكريم عليه الصلاة والسلام.

وأضاف الرئيس: عندما بحثوا عن مكان للاستقرار فيه والاحتماء به كانت وجهتهم مصر.

وقال الرئيس السيسي خلال افتتاح مسجد السيدة زينب بعد تطويره: إن آل البيت وجدوا في مصر الأمن والأمان الذي كانوا ينشدونه وهذا من فضل الله على مصر.

- أبريل من العام 2022 افتتح الرئيس السيسي مسجد سيدنا الحسين بعد أعمال التجديد الشاملة له بما في ذلك المقصورة الجديدة للضريح الشريف للإمام الحسين وشارك سلطان البهرة الرئيس في افتتاح المسجد برفقة أشقائه وأبنائه.

- أغسطس 2023.. افتتح الرئيس السيسي مسجد السيدة نفيسة في القاهرة بعد أعمال التطوير والترميم التي خضع لها.

وتفقد السيسي أعمال تطوير المقصورة في المسجد وأدى الصلاة فيه ورافقه خلال الزيارة السلطان مفضل سيف الدين، سلطان طائفة البهرة بالهند، ومصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

ويقع المسجد في حي السيدة نفيسة أو درب السباع وهو جزء من مقبرة تاريخية أكبر تسمى القرافة أو مدينة الموتى.

ورحب الرئيس السيسي بالسلطان مفضل سيف الدين رئيس طائفة البهرة مشيدًا بالدور الذي يقوم به السلطان والطائفة في ترميم مساجد وأضرحة آل البيت والمساجد الأثرية بالقاهرة.

وأكد الرئيس السيسي أن مهمة طائفة البهرة في تجديد المساجد مقدرة جدا ولها دلالة كبيرة على حب آل البيت.



كما أكد الرئيس السيسي أنه ثالث مناسبة عقب افتتاح مقامات السيد الحسين والسيدة نفيسة والسيدة زينب مؤكدا أن مصر لديها خطط كبيرة لتطوير مساجد آل البيت والصحابة والصالحين.

ووجه الرئيس السيسي محافظة القاهرة ببحث تعويض أصحاب المنازل المحيطة بالمساجد التي تعمل الدولة على تطويرها مثل مساجد الأضرحة وآل البيت والصالحين والصحابة.

كما ألقي مفضل سيف الدين سلطان البهرة كلمة من مسجد السيدة زينب بعد أعمال التطوير وقال: نحن في مقام السيدة زينب بنت الإمام علي بن أبي طالب والسيدة فاطمة الزهراء ابنة رسول الله.

وأضاف سلطان البهرة: أشكر جمهورية مصر العربية والرئيس السيسي والحكومة والشعب أن أجازت لي تجديد وتطوير مقام السيدة زينب.



وتابع: مقام كبير في قلوب المسلمين عامة والمصريين خاصة وهي التي شهدت في كربلاء ذبح أخيها سيد الشهداء الإمام الحسين واختارت أرض مصر سكنا وأخبرت بفضل مصر ودعت لأهلها: يا أهل مصر نصرتمونا نصركم الله وآويتمونا آواكم الله وأعنتمونا أعانكم الله جعل الله لكم من كل ضيق مخرجًا ومن كل هم فرجًا".

وقال: أحب رسول الله وأهل بيته الكرام وأحب كل ما يحبهم وأسأل الله أن يتقبل منها الخدمة اليسيرة ويبارك لكم الرئيس في الفترة الرئاسية الجديدة وأن ينعم علي مصر وأهل مصر بنعمة الأمن والاستقرار وأن يحفظ الأمة الإسلامية من كل سوء وبلاء وأشكر كل من ساهم في أعمال تطوير مسجد السيدة زينب وأشكر الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لجهودها فى إنارة بيوت الله.

واستقبل الرئيس السيسي، مؤخرا، السلطان مفضل سيف الدين، سلطان طائفة البهرة بالهند، يرافقه شقيقه الأمير القائد جوهر عز الدين، وأنجاله الأمير جعفر الصادق عماد الدين، والأمير طه نجم الدين، والأمير حسين برهان الدين، ورحب الرئيس بزيارة السلطان مفضل سيف الدين إلى مصر، مشيدًا بالعلاقات التاريخية التي تربط مصر بالطائفة، وبالدور الذي يقوم به السلطان والطائفة في ترميم مساجد وأضرحة آل البيت والمساجد الأثرية بالقاهرة، بالإضافة إلى المشروعات التنموية والخيرية التي تقوم بها الطائفة في مصر، ومؤكدًا حرص الدولة على الاستمرار في مسار التنمية في كافة أنحاء البلاد، بما في ذلك في المناطق التاريخية بالقاهرة، التي تبذل الدولة جهودًا كبيرة لتطويرها واستعادة وجهها الحضاري.

ومن جانبه أكد سلطان البهرة تقديره البالغ للرئيس، وللجهود التنموية التي تقوم بها مصر على جميع الأصعدة، وما يشاهده من استمرار التقدم والتطوير في مصر، فضلًا عن حرص الدولة والرئيس، بشكل دائم، على تعزيز مبادئ وقيم المواطنة والتسامح، بما يعزز التعايش والسلم الاجتماعي. كما نوه سلطان البهرة إلى الدور المصري المُقدّر في دفع جهود إرساء السلام والأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، مشيدًا بسعي مصر الدؤوب للعمل على إنهاء الحروب والنزاعات، لتحقيق مستقبل أفضل لجميع الشعوب.



- في أغسطس 2014 أدى الرئيس السيسي والوفد المرافق مناسك العمرة حيث كان في استقبال الرئيس السيسي لدى وصوله المسجد الحرام أمير منطقة مكة المكرمة الأمير مشعل بن عبدالله بن عبد العزيز ونائب الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام الشيخ الدكتور ناصر الخزيم ورئيس المراسم الملكية محمد الطبيشي وقائد القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام بالنيابة العميد عويض الخالدي.



- مايو 2019 أدى الرئيس عبد الفتاح السيسى مناسك العمرة على هامش المشاركة في كلٍّ من القمة العربية الطارئة والقمة العادية لمنظمة التعاون الإسلامى.

- مايو 2023 أدى الرئيس عبد الفتاح السيسي مناسك العمرة على هامش مشاركته في القمة العربية في جدة بالمملكة العربية السعودية كما زار المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.





- يونيو 2024 أدي الرئيس السيسي فريضة الحج كما زار الرئيس السيسي المسجد النبوي الشريف وأدى الصلاة بالمسجد كما زار الرئيس السيسي قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وتشرف بالسلام على الرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم وصاحبيه رضوان الله عليهما.

وتوجه الرئيس السيسى، بجزيل الشكر إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على حفاوة الاستقبال بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، بمناسبة أداء فريضة الحج لهذا العام

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي: "أتوجه بجزيل الشكر إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، على حفاوة الاستقبال بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، بمناسبة أداء فريضة الحج لهذا العام.

وأضاف الرئيس كما أود أن أعرب عن الإشادة والثناء البالغين، بما شهدته ولمسته من حسن التنظيم من السلطات السعودية لمناسك الحج، والخدمات المقدمة لملايين الحجاج وتيسير أمورهم كافة، في أجواء روحانية عامرة بالأمن والأمان وفي طمأنينة ويسر.

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