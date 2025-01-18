فيه تركات لكن في المجمل سهل، آراء طلاب الإعدادية بالبحيرة بعد أداء امتحان العربي (فيديو)

أدى طلاب الصف الشهادة الإعدادية بمحافظة البحيرة اليوم السبت امتحانات الفصل الدراسي الأول وسط إجراءات أمنية مشددة، حيث قام بأداء الطلاب اليوم بأداء امتحاني مادة اللغة العربية والتربية الدينية، وأكد الطلاب أن امتحان اللغة العربية كان بالمجمل سهلا ولكن يحتوي على بعض النقاط بجزء الخاص بالقراءة.

وأنهت مديرية التربية والتعليم بالبحيرةبالتنسيق مع الإدارات التعليمية الثمانى عشر كافة الاستعدادات وتجهيز اللجان استعدادا لانطلاق ماراثون امتحانات الفصل الدراسى الأول للشهادة الإعدادية العامة ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ والتي انطلقت اليوم السبت ١٨ يناير وتستمر حتى ٢٣ يناير الجارى.

الالتزام بكافة الضوابط والإجراءات الاحترازية لتسهيل العملية الامتحانية على الطلاب

وأكد يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة أنه تم تفعيل توجيهات السيد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى والدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة والالتزام بكافة الضوابط المنظمة للعملية الامتحانية حيث تم تطهير وتعقيم مقار اللجان وتعليق كشوف المناداة للطلاب باللجان وإعلان الجدول ودليل اللجان بمكان واضح داخل المدارس كما تم التأكد من جاهزية الكنترولات ووجود غرف العزل والزائرة الصحية ونظافة دورات المياه مع توافر أدوات التطهير والتعقيم واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية اللازمة لحماية أبنائنا الطلاب والمعلمين.

وأشار إلى أهمية توفير الأجواء الهادئة الآمنة لضمان سير الامتحانات بسهولة ويسر وتم التشديد على اتخاذ كافة التدابير التى من شأنها تذليل كافة العقبات أمام رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين والطلاب والعمل على انتظام جميع اللجان والتنسيق بين غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة ومديرية التربية والتعليم والغرف الفرعية بجميع الإدارات التعليمية للتدخل الفوري وحل أي مشكلة على الفور.

كما تم التشديد على محاربة كافة صور الغش واشكاله مع منع دخول أي هواتف محمولة أو أجهزة إلكترونية مع الطلاب أو الملاحظين باللجان، والالتزام بكافة التعليمات والقرارات المنظمة لسير الامتحانات، واتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

125 ألفا و867 طالبا وطالبة سيؤدون امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة البحيرة

وأوضح وكيل الوزارة أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الفصل الدراسى الأول للشهادة الإعدادية العامة يبلغ ١٢٥ ألفا و٨٦٧ طالبا وطالبة يؤدون الامتحانات أمام ٥٧٥ لجنة بنطاق 18 إدارة تعليمية.

كما سيؤدي ٥٥٨٢ طالبا وطالبة امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية المهنية أمام ٢٢ لجنة بنطاق ١٤ إدارة تعليمية بالإضافة إلى أربع لجان صم وضعاف السمع تستقبل ٣٧ طالبا وطالبة ولجنة للمكفوفين بها ١٥ طالبا وطالبة.

وأكد الأستاذ يوسف الديب وكيل الوزارة أن الامتحانات سبقها فترة من الإعداد الجيد ورفع درجة الاستعداد وعقد لقاءات مكثفة مع مديرى عموم الإدارات ورؤساء اللجان للوقوف على أعمال تجهيز اللجان والتأكد من تطبيق الإجراءات والقرارات والضوابط المنظمة لضمان سير الامتحانات بانتظام ونظام وسهولة ويسر.

وتم التنسيق مع كافة الجهات المعنية للعمل على الخروج بأفضل صورة للامتحانات حيث تم التنسيق مع الأجهزة الأمنية للحفاظ على الأمن خارج اللجان وتأمين خطوط سير الامتحانات وكذا التنسيق مع الوحدات المحلية لرفع كافة صور الإشغالات ونظافة محيط المدارس، والتنسيق مع صحة البحيرة لتوفير طبيب وزائرة صحية بكل لجنة للتدخل الفورى فى حالة الطوارئ.

كما تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالمديرية المركزية وربطها بغرف العمليات الفرعية بجميع الادارات التعليمية لحل أى مشكلة تطرأ على الفور.

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