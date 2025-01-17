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لجان القاهرة تستعد لاستقبال طلاب الشهادة الإعدادية في امتحانات نصف العام

امتحانات الشهادة
امتحانات الشهادة الإعدادية
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 استعدت جميع اللجان الإمتحانية بالقاهرة لاستقبال طلاب الشهادة الاعدادية والمقرر أن تنطلق بداية من غدًا السبت الموافق ١٨  يناير ٢٠٢٥.

وأوضحت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة اتخاذ كافة الإجراءات بشأن امتحانات الشهادة الإعدادية وهى كالآتى:

-جاهزية اللجان من حيث النظافة والتهوية الجيدة وكفاءة الإضاءة.

- توفير الجو الملائم والهادى للطلاب لادائهم الامتحانات بسهولة ويسر.

-اعلان كشوف المناداة وجداول الإمتحانات فى أماكن ظاهرة.

 

-اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية حفاظًا على صحة وسلامة الطلاب.

ووجهت "مدير المديرية" بتقديم كافة أوجه الدعم اللازم لرؤساء اللجان فى تنظيم عملية دخول الطلاب ومنع تزاحم أولياء الأمور أمام مقار اللجان.

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طلاب الشهادة الإعدادية الشهادة الاعدادية امتحانات الشهاده الاعداديه مديرية التربية والتعليم بالقاهرة

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