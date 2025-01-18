مزارع يدفع حياته ثمنا للحفاظ على متعلقاته الشخصية.. 4 متهمين انهالوا عليه بالضرب لسرقته وهو في طريقه لأرضه.. أمن الغربية يلقي القبض عليهم.. والنيابة تحقق معهم بتهمة القتل العمد

مع نسمات الصباح الأولى بـ محافظة الغربية، يغادر الشاب الثلاثيني منزله متوجها إلى عمله بأرضه الزراعية، حيث الكسب الحلال بحثا عن لقمة عيش وخلال رحلة ذهاب "محمد شعير" إلى أرضه أوقفته عصابة مكونة من 4 أفراد كانوا يستلقون دراجة نارية واعتدوا عليه بالضرب بالشوم وسرقوا حافظة نقوده وهاتفه المحمول وتركوه جثة هامدة وفروا هاربين.

بعد ساعات قليلة من العثور على جثمان "شعير" الملقب بـ"شهيد لقمة العيش" تمكنت مباحث الغربية من القبض على أفراد العصابة وبمواجهتهم تبين أنهم نفذوا جريمة قتل الشاب طمعًا في سرقة أمواله ومتعلقاته الشخصية عندما قاومهم.

حبس المتهمين بقتل شاب في الغربية

وخضع المتهمون مساء اليوم لجلسة تحقيق أمام النيابة العامة التي نسبت إليهم تهمة القتل العمد وقررت حبسهم لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات وقال المتهمون إنهم اتفقوا على سرقات المارة بالإكراه مستخدمين الأسلحة البيضاء والشوم في جرائمهم.

التخلص من المزارع

وتابعت التحقيقات أن المتهمين قرروا التخلص من المزارع الذى يسكن إحدى قرى الغربية وأعدوا لذلك، وترصدو له، وفور أن شاهدوه أنهالوا عليه بالضرب استقرت أحدها فى رأسه فسقط على الأرض غارقًا فى دمائه، وفر المتهمون من مسرح الجريمة.

بلاغ بالعثور علي جثة بترعة بالغربية

وأضافت التحقيقات، أن أجهزة الأمن بمديرية أمن الغربية، تلقت بلاغا يفيد مقتل أحد الأشخاص يعمل مزارع بمدينة بسيون، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن المجني عليه، يعمل مزارع مصاب بعدة طعنات بالرأس وبجسدة وأن 4 أشخاص وراء ارتكاب الجريمة.

جثة مجهولة الهوية

وكانت قد تمكنت وحدة مباحث مركز شرطة بسيون، بمديرية أمن الغربية، من حل لغز العثور على جثة مجهولة الهوية، كانت ملقاة على ضفاف إحدى الترع بقرية كوم النجار، وبها إصابات في الرأس. وقد تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى بسيون، فيما جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وراء ارتكاب الجريمة 4 أشخاص

وكشفت التحريات التي أجراها ضباط مباحث شرطة بسيون، برئاسة الرائد محمد الشباسي، رئيس المباحث، أن الجثة تعود لشخص يُدعى محمد شعير، مزارع، وأن وراء ارتكاب الجريمة 4 أشخاص وأوضح التحقيق أن الحادث وقع نتيجة لخلاف نشب بين المجني عليه والمتهمين بسبب سرقة موبايل. وعندما حاول المجني عليه الهروب منهم، قفز في مياه الترعة، مما دفع المتهمين للتعدي عليه بالطوب والحجارة والعصا، مما أسفر عن إصابته في رأسه، ثم غرقه في المياه.

القبض على المتهمين

وبعد تكثيف الجهود الأمنية وتنفيذ الأكمنة الثابتة والمتنقلة، تم القبض على المتهمين الأربعة، وتم اقتيادهم إلى ديوان عام المركز، حيث تم تحرير محضر بالواقعة.

وكانت مديرية أمن الغربية، تلقت إخطارا من مأمور مركز شرطة بسيون، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بالعثور على جثة مجهولة الهوية، ملقاة على جانبي إحدى الترع المارة بقرية كوم النجار، وبها إصابات بالرأس، وانتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية، إلى محل الواقعة، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى بسيون.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة، وكلفت النيابة العامة، المباحث الجنائية بعمل التحريات اللازمة للوقوف على أسباب وملابسات الواقعة، وندب الطب الشرعي لبيان الصفة التشريحية لمعرفة سبب الوفاة.

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