امتحانات الشهادة الإعدادية، استبعاد 4 رؤساء لجان بالقاهرة لهذا السبب

أصدرت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة تقريرا عن سير الامتحانات وتحقيق الانضباط والالتزام داخل جميع اللجان، حيث تم استبعاد رئيس لجنة مدرسة فاطمة الزهراء الإعدادية بإدارة حدائق القبة التعليمية، وذلك لمخالفة التعليمات المنظمة لفتح مظاريف الأسئلة قبل الميعاد المحدد وعدم الالتزام بالتعليمات.

كما قررت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة استبعاد رئيس لجنة مدرسة أحمد عصمت للغات بإدارة عين شمس التعليمية لمخالفة التعليمات الخاصة بحيازة التليفون المحمول للطلاب، وجار التحقيق بمعرفة الشئون القانونية.

امتحانات منتصف العام الدارسي

وجرى استبعاد رئيس لجنة المستقبل الإعدادية بنات إدارة المطرية التعليمية لمخالفة التعليمات الخاصة بحيازة التليفون المحمول للطلاب وجار التحقيق بمعرفة الشئون القانونية، كما تم استبعاد رئيس لجنة سراي القبة الإعدادية بنات بإدارة الزيتون التعليمية لمخالفة التعليمات الخاصة بحيازة التليفون المحمول للطلاب وجار التحقيق بمعرفة الشئون القانونية.

ومن المقرر أن توقع أقصى عقوبة على المتسبب في عدم الالتزام بالقواعد والتعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات.

وانطلقت اليوم السبت امتحانات الشهادة الإعدادية العامة والرياضية والصم والمكفوفين والمهنية وتستمر حتى الخميس ٢٣ يناير الجاري.

وأدى طلاب الشهادة الإعدادية اليوم أولى أيام امتحانات الفصل الدراسي الأول في مادة اللغة الأجنبية ومادة الهندسة.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية

وجاء جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ للشهادة الإعدادية كالاتي:

يوم السبت: مادة اللغة الأجنبية ومادة الهندسة

يوم الاثنين: مادة اللغة العربية والخط والاملاء ومادة التربية الدينية

يوم الثلاثاء: مادة الجبر والإحصاء ومادة التربية الفنية

يوم الأربعاء: مادة العلوم ومادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات

يوم الخميس: مادة الدراسات الاجتماعية



امتحانات الشهادة الإعدادية بالقاهرة

وشدد الدكتور إبراهيم صابر،محافظ القاهرة على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية قبل وأثناء الامتحانات حرصًا على صحة وسلامة الطلاب، وتقديم كافة التيسيرات اللازمة لأداء الطلاب امتحاناتهم فى سهولة ويسر.



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