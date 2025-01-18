السبت 18 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

امتحانات الشهادة الإعدادية، استبعاد 4 رؤساء لجان بالقاهرة لهذا السبب

امتحانات الشهادة
امتحانات الشهادة الاعدادية , فيتو

 أصدرت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة تقريرا عن سير الامتحانات وتحقيق الانضباط والالتزام داخل جميع اللجان، حيث تم استبعاد رئيس لجنة مدرسة فاطمة الزهراء الإعدادية بإدارة حدائق القبة التعليمية، وذلك لمخالفة التعليمات المنظمة لفتح مظاريف الأسئلة قبل الميعاد المحدد وعدم الالتزام بالتعليمات.

تعليم الفيوم: لا شكاوى في امتحان العربي

تعليم كفر الشيخ: امتحان العربي للشهادة الإعدادية في مستوى الطالب المتوسط

كما قررت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة استبعاد رئيس لجنة مدرسة أحمد عصمت للغات بإدارة عين شمس التعليمية لمخالفة التعليمات الخاصة بحيازة التليفون المحمول للطلاب، وجار التحقيق بمعرفة الشئون القانونية.

 

امتحانات منتصف العام الدارسي

 وجرى استبعاد رئيس لجنة المستقبل الإعدادية بنات إدارة المطرية التعليمية لمخالفة التعليمات الخاصة بحيازة التليفون المحمول للطلاب وجار التحقيق بمعرفة الشئون القانونية، كما تم استبعاد رئيس لجنة سراي القبة الإعدادية بنات بإدارة الزيتون التعليمية لمخالفة التعليمات الخاصة بحيازة التليفون المحمول للطلاب وجار التحقيق بمعرفة الشئون القانونية.

 

ومن المقرر أن توقع أقصى عقوبة على المتسبب في عدم الالتزام بالقواعد والتعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات.

وانطلقت اليوم السبت امتحانات الشهادة الإعدادية العامة والرياضية والصم والمكفوفين والمهنية  وتستمر حتى الخميس ٢٣ يناير الجاري.

وأدى طلاب الشهادة الإعدادية اليوم  أولى أيام امتحانات الفصل الدراسي الأول  في  مادة اللغة الأجنبية ومادة الهندسة.

 

جدول امتحانات الشهادة  الإعدادية

وجاء جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ للشهادة الإعدادية كالاتي:

  • يوم السبت: مادة اللغة الأجنبية ومادة الهندسة
  • يوم الاثنين: مادة اللغة العربية والخط والاملاء ومادة التربية الدينية
  • يوم الثلاثاء: مادة الجبر والإحصاء ومادة التربية الفنية
  • يوم الأربعاء: مادة العلوم ومادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات
  • يوم الخميس: مادة الدراسات الاجتماعية


امتحانات الشهادة الإعدادية بالقاهرة

وشدد  الدكتور إبراهيم صابر،محافظ القاهرة على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية قبل وأثناء الامتحانات حرصًا على صحة وسلامة الطلاب، وتقديم كافة التيسيرات اللازمة لأداء الطلاب امتحاناتهم فى سهولة ويسر.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ادارة الزيتون التعليمية التربية والتعليم بالقاهرة التليفون المحمول الشهادة الاعدادية امتحانات الشهاده الاعداديه مديرية التربية والتعليم بالقاهرة

مواد متعلقة

استبعاد 3 رؤساء لجان و9 مراقبين أدوار وملاحظين في امتحانات الإعدادية بالشرقية
ads

الأكثر قراءة

الأطباء يكشفون سر وفاة لاعب الإسكواش محمد يحيى فجأة في الملعب

قرارات عبد اللطيف تثير الغضب، والنشطاء: العيال تعبت من كتر الامتحانات وأعمال السنة «كارثة»

تعرف على أسعار النحاس في السوق اليوم السبت

أبوتريكة يوجه رسالة لـ مرموش

وفاة والد ياسمين عبد العزيز

بورنموث يحسم نتيجة الشوط الأول أمام نيوكاسل لصالحه (فيديو)

امتحانات الشهادة الإعدادية، استبعاد 4 رؤساء لجان بالقاهرة لهذا السبب

طلاب الإعدادية بالشرقية عن امتحان اللغة العربية: سهل لكن محتاج وقت وتركيز

منوعات

المزيد

الطيران المدني الأمريكي يعلق رحلات صاروخ إيلون ماسك لهذا السبب

اكتشاف تنوع شكل أحزمة المذنبات حول النجوم البعيدة

استطلاع: 40% من الألمان غير راضين عن أداء الديمقراطية في بلادهم

طوله 10 أمتار ويحمل اسم مصر القديم، اكتشاف أشرس ديناصور على وجه الأرض بالواحات البحرية

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار النحاس في السوق اليوم السبت

استقرار أسعار السكر اليوم السبت في الأسواق

31.8 ألف دولار سعر طن القصدير في السوق اليوم السبت

كم يبلغ سعر الأرز في السوق اليوم السبت؟

المزيد
ads

انفوجراف

من دفع الإتاوة لإعادة تأهيل المنطقة.. 3 التزامات للمستثمرين في قطاع التعدين (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أستاذة في الأزهر تدعم نشوى مصطفى وتوضح حكم نزول الأرملة في فترة العدة

تفسير حلم الصلاة في الشارع وعلاقتها بفتح أبواب جديدة للرزق

علو شأن القرآن، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 21 بسورة الحشر

المزيد
الجريدة الرسمية