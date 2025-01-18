السبت 18 يناير 2025
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تعليم كفر الشيخ: امتحان العربي للشهادة الإعدادية في مستوى الطالب المتوسط

وكيل الوزارة يتابع
وكيل الوزارة يتابع الامتحانات

تابع الدكتور علاء جودة، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، لجان امتحانات الشهادة الإعدادية، اليوم السبت، واطمأن على توفير كافة الأجواء المناسبة لأداء الطلاب الإمتحانات، بتوجيهات اللواء علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، ومحمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

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محافظ كفر الشيخ يتابع سير امتحانات الشهادة الإعدادية


وأكد جودة أن هناك تنسيقا بين كافة الجهات من تربية وتعليم ومديرية الأمن والصحة والاسعاف، لمتابعة أعمال الإمتحانات، أن 351 لجنة تابعة ل 13 إدارة تعليمية، أدى فيها 66 ألفا و200 طالبا وطالبة على مستوى جميع الإدارات التعليمية بالمحافظة،  بالإضافة إداء 500 طالب وطالبة بالإعدادية المهنية  أول الإمتحانات في مادتي اللغة العربية كفترة أولى، والتربية الدينية كفترة ثانية.

لا شكاوي في أول امتحانات الشهادة الاعدادية

وأضاف جوده، أن غرفة العمليات لم تتلق أي مخالفات أو شكاوى من الطلاب أو من أولياء أمورهم، وجاء الإمتحان في مستوى الطالب المتوسط ومن المنهج الذي حددته الوزارة، مؤكدًا أنه وجه بمنع دخول المحمول للجان، مؤكدًا أن هناك تعليمات مشددة للملاحظين والمراقبين والطلاب بعدم اصطحابهم المحمول، إلا رئيس اللجنة ليتسنى له التواصل مع مدير الإدارة التعليمية، ورئيس لجنة النظام والمراقبة، ورئيس لجنة الإدارة.

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