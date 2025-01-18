السبت 18 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

استبعاد 3 رؤساء لجان و9 مراقبين أدوار وملاحظين في امتحانات الإعدادية بالشرقية

امتحانات الشهادة
امتحانات الشهادة الاعدادية بالشرقية، فيتو

امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة الشرقية2025، قرر محمد رمضان غريب، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية، استبعاد وإلغاء ندب 3 رؤساء لجان، و3 مراقبين أدوار، و6 ملاحظين بإدارات أبو كبير التعليمية، وأبو حماد التعليمية، وشرق الزقازيق التعليمية  وإحالتهم لتحقيق بمعرفة الشئون القانونية بالوزارة لتقصيرهم في أداء عملهم باللجان.

عالمة الذرة سميرة موسى في امتحان العربي للشهادة الإعدادية بالشرقية

تصوير امتحان مادة اللغة العربية للشهادة الإعدادية بالمحمول

وجاء ذلك لضبط 3 طلاب لتورطهم ومحاولتهم الغش بتصوير ورقة امتحان مادة اللغة العربية والخط  بالمحمول وفور رصدهم عن طريق غرفة العمليات المشكلة بمعرفة المديرية تم التعرف على رقم اللجنة ورقم الجلوس الخاص بالثلاثة طلاب من خلال الباركود السرى الموجود على ورقة الأسئلة واجهاض محاولتهم الغش ولم يستغرق ذلك الأمر سوى خمسة دقائق  وبفحص أجهزة المحمول تبين عدم وصول أي إجابات للطلاب خاصة بالامتحان وتمت احالتهم إلى الشئون القانونية للتحقيق وتطبيق القرار الوزاري رقم 34 لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان والحرمان منه وتحريز أجهزة المحمول الخاص بهم.

عدم اصطحاب التليفون المحمول داخل اللجان 

وأهابت  مديرية التربية والتعليم بالشرقية للسادة أولياء أمور طلبة وطالبات الشهادة الإعدادية بالتنبيه علي أبنائهم بعدم اصطحاب التليفون المحمول داخل اللجان حتي لا يتعرضون للمساءلة القانونية وإلغاء امتحانهم ومصادر جهاز المحمول او اي جهاز إلكتروني اعمالا للقرار الوزاري رقم 34 لسنة 2018م وقانون 205لسنة 2020.

149 ألفا و285 طالبا بالشهادة الإعدادية في الشرقية يؤدون اليوم امتحان اللغة العربية

وأدى نحو 149 ألفًا و285 طالبًا وطالبة مقيدين بالصف الثالث الإعدادي مرحلة إتمام التعليم الأساسي اليوم السبت، امتحان النصف الأول من العام الدراسي امتحان اللغة عربية والخط والإملاء (ثاني ايام المواد المضافة للمجموع) من 9 إلى 11.30 ساعتان ونصف منها 20 دقيقة إملاء.

وانطلق أول أمس الخميس، ماراثون امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة الشرقية، الفصل الدراسي الأول (المواد المضافة للمجموع)، حيث يتقدم للامتحانات 149 ألفا و285 طالبا وطالبة موزعين على 818 لجنة بنطاق المحافظة وسط إجراءات أمنية واحترازية مشددة.

جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية 2025

وتنشر "فيتو" جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية بعد أن اعتمدها المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية للعام الدراسي 2024 / 2025، والتي تأتي وفق الخريطة الزمنية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وبناء على مذكرة العرض من محمد رمضان غريب وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية.

البداية بمادة الجبروالإحصاء

وبدأت الامتحانات (المواد المضافة للمجموع) بمادة الجبروالإحصاء فترة أولى، واليوم الثاني هو السبت الموافق 18 يناير، يؤدي الطلاب مادة اللغة العربية والخط والاملاء، واليوم الثالث الإثنين 20 يناير يؤدي الطلاب مادة اللغة الأجنبية، واليوم الرابع الثلاثاء 21 يناير، يؤدي الطلاب مادة  الهندسة، واليوم الخامس الأربعاء 22 يناير مادة الدراسات الاجتماعية، وتختتم الامتحانات يوم الخميس 23 يناير مادة العلوم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

امتحانات الشهادة الاعدادية محافظة الشرقية 2025 الشهادة الاعدادية محافظة الشرقية ,الصف الثالث الاعدادي نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الشرقية 2025 اخبارتعليم الشرقية

مواد متعلقة

براءة سائق من تهمة حيازة 6 طرب حشيش و90 جراما من مخدر الشابو بالزاوية الحمراء

محافظ الجيزة يتابع انتظام صرف المقررات التموينية للمواطنين

اتحاد شباب القاهرة بالمصري الديمقراطي الاجتماعي ينظم ورشة تدريبية لتعزيز مهارات الخطاب العام

استبعاد رئيس لجنة بسبب المحمول في امتحانات الشهادة الإعدادية بالمنوفية

فوائد النعناع، مهدئ للمعدة ومقوي للجهاز المناعي ولكن احذري الإفراط

الأولى والأخيرة بين صلاح ومرموش، موعد مباراة ليفربول ومانشستر سيتي

محمد سامي يواصل تصوير "سيد الناس" ويتغيب عن أولى جلسات محاكمته اليوم

محافظ بني سويف لأولياء أمور طلاب الإعدادية: لا داعي للقلق والتوتر

ads

الأكثر قراءة

قرارات عبد اللطيف تثير الغضب، والنشطاء: العيال تعبت من كتر الامتحانات وأعمال السنة «كارثة»

طلاب الإعدادية بالشرقية عن امتحان اللغة العربية: سهل لكن محتاج وقت وتركيز

التشكيل الرسمي لمباراة نيوكاسل وبورنموث في الدوري الإنجليزي

هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء تعلن عن وظائف شاغرة.. تفاصيل التقديم

انخفاض أسعار الفراخ اليوم السبت 18 يناير 2025

تداول ورقة أسئلة امتحان اللغة العربية للشهادة الاعدادية بالجيزة، والتعليم تحقق

الأهلي يسعى لإقناع كولر بصفقة بن شرقي

7 رسائل قوية من السيسي للقائد العام للجيش الوطني الليبي

منوعات

المزيد

اكتشاف تنوع شكل أحزمة المذنبات حول النجوم البعيدة

استطلاع: 40% من الألمان غير راضين عن أداء الديمقراطية في بلادهم

طوله 10 أمتار ويحمل اسم مصر القديم، اكتشاف أشرس ديناصور على وجه الأرض بالواحات البحرية

تهديد لإدارة بايدن، بيان عاجل من تيك توك قبل ساعات من وقف التطبيق في أمريكا

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار السكر اليوم السبت في الأسواق

31.8 ألف دولار سعر طن القصدير في السوق اليوم السبت

كم يبلغ سعر الأرز في السوق اليوم السبت؟

تعرف على أسعار الألومنيوم في السوق اليوم السبت

المزيد
ads

انفوجراف

نصف مليون إسترليني أسبوعيا لهالاند.. أعلى رواتب اللاعبين في الدوري الإنجليزي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أستاذة في الأزهر تدعم نشوى مصطفى وتوضح حكم نزول الأرملة في فترة العدة

تفسير حلم الصلاة في الشارع وعلاقتها بفتح أبواب جديدة للرزق

علو شأن القرآن، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 21 بسورة الحشر

المزيد
الجريدة الرسمية