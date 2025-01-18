استبعاد 3 رؤساء لجان و9 مراقبين أدوار وملاحظين في امتحانات الإعدادية بالشرقية

امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة الشرقية2025، قرر محمد رمضان غريب، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية، استبعاد وإلغاء ندب 3 رؤساء لجان، و3 مراقبين أدوار، و6 ملاحظين بإدارات أبو كبير التعليمية، وأبو حماد التعليمية، وشرق الزقازيق التعليمية وإحالتهم لتحقيق بمعرفة الشئون القانونية بالوزارة لتقصيرهم في أداء عملهم باللجان.

تصوير امتحان مادة اللغة العربية للشهادة الإعدادية بالمحمول

وجاء ذلك لضبط 3 طلاب لتورطهم ومحاولتهم الغش بتصوير ورقة امتحان مادة اللغة العربية والخط بالمحمول وفور رصدهم عن طريق غرفة العمليات المشكلة بمعرفة المديرية تم التعرف على رقم اللجنة ورقم الجلوس الخاص بالثلاثة طلاب من خلال الباركود السرى الموجود على ورقة الأسئلة واجهاض محاولتهم الغش ولم يستغرق ذلك الأمر سوى خمسة دقائق وبفحص أجهزة المحمول تبين عدم وصول أي إجابات للطلاب خاصة بالامتحان وتمت احالتهم إلى الشئون القانونية للتحقيق وتطبيق القرار الوزاري رقم 34 لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان والحرمان منه وتحريز أجهزة المحمول الخاص بهم.

عدم اصطحاب التليفون المحمول داخل اللجان

وأهابت مديرية التربية والتعليم بالشرقية للسادة أولياء أمور طلبة وطالبات الشهادة الإعدادية بالتنبيه علي أبنائهم بعدم اصطحاب التليفون المحمول داخل اللجان حتي لا يتعرضون للمساءلة القانونية وإلغاء امتحانهم ومصادر جهاز المحمول او اي جهاز إلكتروني اعمالا للقرار الوزاري رقم 34 لسنة 2018م وقانون 205لسنة 2020.

149 ألفا و285 طالبا بالشهادة الإعدادية في الشرقية يؤدون اليوم امتحان اللغة العربية

وأدى نحو 149 ألفًا و285 طالبًا وطالبة مقيدين بالصف الثالث الإعدادي مرحلة إتمام التعليم الأساسي اليوم السبت، امتحان النصف الأول من العام الدراسي امتحان اللغة عربية والخط والإملاء (ثاني ايام المواد المضافة للمجموع) من 9 إلى 11.30 ساعتان ونصف منها 20 دقيقة إملاء.

وانطلق أول أمس الخميس، ماراثون امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة الشرقية، الفصل الدراسي الأول (المواد المضافة للمجموع)، حيث يتقدم للامتحانات 149 ألفا و285 طالبا وطالبة موزعين على 818 لجنة بنطاق المحافظة وسط إجراءات أمنية واحترازية مشددة.

جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية 2025

وتنشر "فيتو" جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية بعد أن اعتمدها المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية للعام الدراسي 2024 / 2025، والتي تأتي وفق الخريطة الزمنية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وبناء على مذكرة العرض من محمد رمضان غريب وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية.

البداية بمادة الجبروالإحصاء

وبدأت الامتحانات (المواد المضافة للمجموع) بمادة الجبروالإحصاء فترة أولى، واليوم الثاني هو السبت الموافق 18 يناير، يؤدي الطلاب مادة اللغة العربية والخط والاملاء، واليوم الثالث الإثنين 20 يناير يؤدي الطلاب مادة اللغة الأجنبية، واليوم الرابع الثلاثاء 21 يناير، يؤدي الطلاب مادة الهندسة، واليوم الخامس الأربعاء 22 يناير مادة الدراسات الاجتماعية، وتختتم الامتحانات يوم الخميس 23 يناير مادة العلوم.

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