السبت 18 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

مقالات مختارة

الكتاتيب والبكالوريا.. بين القبول والمخاوف! (1)

لماذا تلقى الرأي العام الحديث عن عودة الكتاتيب وتجديد الخطاب الديني بترحاب وقبول.. بينما أثار الحديث عن البكالوريا جدلًا ومخاوف لها ما يبررها؛ بل لعلها ألقت بظلال من الغموض حول غياب أي دراسة موضوعية لجدوى تلك التغييرات..

أما عودة الكتاتيب فقد كانت محور لقاء جمع الرئيس السيسي مع وزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهرى.. والحق أن الحديث عن الكتاتيب يعيدنا إلى زمن جميل مضى تعلمنا فيه أصول الكتابة والقراءة وحفظ القرآن على أيدي شيوخ أجلاء، ولم يتوقف الأمر عند حدود الأحرف والكلمات بل تجاوزه إلى غرس القيم والأخلاق في نفوسنا فصارت نقشا على حجر.. 

أجيالنا تعلمت كل شيء من خلال الكتاتيب.. كنا نكتب علي اللوح، أحرفًا وكلمات وآيات فتشبعت نفوسنا بحب آيات الله، ونشأنا أصحاء الفكر والذهن والعقيدة فأتقنا اللغة العربية بلسان قويم لا عوج فيه، وقدرة فطرية على التعبير استلهامًا لروح الآيات القرآنية التي تصنع المعجزات..

كما تعلمنا في الكتاتيب كتابة الخط العربي الجميل الذي تفتقده للأسف أجيال اليوم الذين انشغلوا بالكيبورد عن القلم فلا يستطيع كثير منهم أن يحسن الكتابة بيديه على الورق، ولا حتى الكتابة الإملائية الصحيحة وإرجعوا لامتحانات الجامعات لتروا العجب العجاب..

وشتان بين أجيال تحصنت بالقرآن ولغته العظيمة وبين أجيال تغربت في أحضان لغات أجنبية شتى بدعوى المدنية والتحضر فلم يزدادوا إلا انسحاقا وانقيادا واستسلاما لحضارة مادية بائسة لا روح فيها ولا اخلاق بعد أن تخلوا عن لغتهم وهويتهم!

ومن يمن الطالع استهلال العام الجديد بالحديث عن عودة الكتاتيب، في مبادرة طيبة يتبناها الرئيس السيسي الذي وجه وزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهري بمواصلة جهود تحسين أحوال الأئمة والخطباء والدعاة، والاستمرار في برامج تدريبهم وتأهيلهم علميًا وثقافيًا وفقًا لأحدث النظم والأساليب ذات الصلة، كما وجه بالدراسة الدقيقة لمبادرة عودة الكتاتيب وجدوى تطبيقها ومدى تأثيرها في تنشئة الأجيال. 

مبادرة عودة الكتاتيب تعيدنا إلى جلال الزمن الجميل، فالكتاتيب صروح تعليمية وتربوية ومنارة وسطية تبنى الوعى الديني والقيم الأخلاقية النبيلة في نفوس الصغار لينشأوا جيلا عفيا لديه مناعة قوية ضد محاولات التذويب والتغريب والاستعمار الثقافي!

وزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهرى يستحق الإشادة لحرصه على رعاية وإنجاح مبادرة عودة الكتاتيب لإعادة إحياء مشروع تحفيظ القرآن الكريم بالقرى المصرية من جديد ضمن المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان، والتي تعكس حرص وزارة الأوقاف على استعادة الدور الريادي للكتاتيب في تنشئة الأجيال على قيم القرآن الكريم.

مجدي يعقوب يستحق أكثر من قاعة كبار الزوار!

بيت أبي.. هنا تسكن براءة الحب!

 

نثق بأن عودة الكتاتيب في ثوب عصري برداء تكنولوجي يواكب العصر، سوف تعيد للأجيال الجديدة ارتباطها بهويتها ولغتها وثقافتنا الأصيلة، في زمن تعددت فيه نظم التعليم وأنواع المدارس التي يتسابق بعضها للتوسع في تدريس اللغات الأجنبية على حساب العربية التي تعاني غربة بين أهلها!

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

تجديد الخطاب الدينى د اسامة الأزهري عودة الكتاتيب وزير الأوقاف أسامة الأزهري البكالوريا مبادرة عودة الكتاتيب فيتو بوابة فيتو الكاتب الصحفي على هاشم

مواد متعلقة

فيتو.. إبداع بلا حدود!

تصحيح مسار 25 يناير وأولويات الحكومة!

الله لا يعود أيام يناير!

بين الثانوية العامة والبكالوريا!

نجوى بسيوني

ads

الأكثر قراءة

قرارات عبد اللطيف تثير الغضب، والنشطاء: العيال تعبت من كتر الامتحانات وأعمال السنة «كارثة»

التشكيل الرسمي لمباراة نيوكاسل وبورنموث في الدوري الإنجليزي

طلاب الإعدادية بالشرقية عن امتحان اللغة العربية: سهل لكن محتاج وقت وتركيز

هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء تعلن عن وظائف شاغرة.. تفاصيل التقديم

انخفاض أسعار الفراخ اليوم السبت 18 يناير 2025

تداول ورقة أسئلة امتحان اللغة العربية للشهادة الاعدادية بالجيزة، والتعليم تحقق

الأهلي يسعى لإقناع كولر بصفقة بن شرقي

الاقتصادية تؤجل محاكمة اليوتيوبر أحمد أبو زيد لـ 16 فبراير

منوعات

المزيد

اكتشاف تنوع شكل أحزمة المذنبات حول النجوم البعيدة

استطلاع: 40% من الألمان غير راضين عن أداء الديمقراطية في بلادهم

طوله 10 أمتار ويحمل اسم مصر القديم، اكتشاف أشرس ديناصور على وجه الأرض بالواحات البحرية

تهديد لإدارة بايدن، بيان عاجل من تيك توك قبل ساعات من وقف التطبيق في أمريكا

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار السكر اليوم السبت في الأسواق

31.8 ألف دولار سعر طن القصدير في السوق اليوم السبت

كم يبلغ سعر الأرز في السوق اليوم السبت؟

تعرف على أسعار الألومنيوم في السوق اليوم السبت

المزيد
ads

انفوجراف

نصف مليون إسترليني أسبوعيا لهالاند.. أعلى رواتب اللاعبين في الدوري الإنجليزي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أستاذة في الأزهر تدعم نشوى مصطفى وتوضح حكم نزول الأرملة في فترة العدة

تفسير حلم الصلاة في الشارع وعلاقتها بفتح أبواب جديدة للرزق

علو شأن القرآن، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 21 بسورة الحشر

المزيد
الجريدة الرسمية