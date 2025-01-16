مجدي يعقوب يستحق أكثر من قاعة كبار الزوار!

حسنًا فعل الطيار سامح الحفني وزير الطيران المدني بإطلاق إسم جراح القلب العالمي السير مجدي يعقوب أستاذ جراحة القلب والصدر بالمعهد الوطني للقلب والرئة بكلية كوليدج بلندن، ومؤسس مؤسسة مجدي يعقوب لأمراض وأبحاث القلب بمدينة أسوان على صالة كبار الزوار بمطار المدينة.

فهذه خطوة بسيطة على طريق تكريم طويل يستحقه الرجل بل إنه جديرٌ بما هو أكثر من ذلك؛ فالرجل واحدٌ من أبرز جراحي القلب في العالم، وقد اشتهر بإسهاماته الكبيرة في تطوير جراحات القلب، كما أسس مراكز طبية متخصصة في علاج أمراض القلب؛ ناهيك عن إسهاماته البارزة، وذلك هو الأهم، في تطوير تقنيات زراعة القلب..

حيث أجرى عددًا كبيرًا من عمليات زراعة القلب الناجحة، أسهمت في تحسين جودة الحياة لكثير من المرضى من خلال تطوير أدوات وتقنيات حديثة في جراحة القلب.



التكريم هنا مستحق بل واجب، فهو تكريم للإنسانية والعطاء ليعطي نموذجًا وقدوة للأجيال الجديدة.. صحيح أن مصر كرمته بمنحه وسام قلادة النيل العظمى، وهو وسام رفيع، لكن بريطانيا؛ بصرف النظر عن تمتعه بجنسيتها، منحته ملكتها إليزابيث الثانية لقب سير عام 1992، ناهيك عن تكريمه بجوائز عالمية؛ تقديرًا لإسهاماته في الطب والإنسانية.



ورغم أن منصات التواصل الاجتماعي طالبت بإطلاق اسم مجدي يعقوب على مطار أسوان، فإن وزارة الطيران المدني اكتفت بإطلاق اسمه على صالة كبار الزوار التي يرتادها جمهور محدود ربما لا يتجاوز أصابع اليدين، ورأيي أن السير مجدي يعقوب رمز إنساني يستحق أن يطلق اسمه على المطار نفسه، لما يعطيه ذلك من دلالات ومعانٍ لزوار مصر من السياح الذين يروقهم أن يروا احتفاء مصر بعلمائها الأفذاذ ورموزها الإنسانية والحضارية..

هذه رسالة مزدوجة بل متعددة الأوجه للداخل والخارج، وهو ما يعطي ذلك المطار قيمة إنسانية رفيعة تستحق أن نعتز ونفتخر بها.



فماذا يضير وزارة الطيران المدني أن تطلق اسم الرمز العالمي مجدي يعقوب على مطار أسوان وليس على قاعة كبار الزوار فقط! عيب والله.. كفى استهتارا وعدم مسئولية.

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